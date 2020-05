I 10 piatti tipici della cucina romagnola. FOTO

2/18

Se in Emilia domina la tigella, la Romagna è il regno della Piadina. Street food dalle origini antichissime e per forza di cose incerte, la Piadina è un pane non lievitato, a base di farina, acqua, strutto, bicarbonato, sale. La particolarità è la sua forma a disco basso. Viene cotta sul testo, una specie di padella in acciaio che conduce bene il calore (foto: Casa Artusi/Facebook)