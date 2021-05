Festa della mamma, 10 idee regalo per le mamme sportive

È ormai vicina la Festa della mamma, da sempre occasione perfetta per un regalo pensato su misura. L’offerta online è molto vasta ed è per tutti i gusti e le età: non solo trucchi, set di bellezza o accessori per la cucina. Le mamme sportive sono sempre di più e sono tanti gli ecommerce che offrono i regali perfetti per ogni tipologia di sport e budget. Dalle scarpe per il running, al tappetino Yoga, passando per il costume sportivo per chi ama il nuoto, c’è l’imbarazzo della scelta