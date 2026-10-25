 World Pasta Day, il 25 ottobre si celebra uno dei cibi più amati. Numeri e curiosità | Sky TG24
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World Pasta Day 2026, si celebra uno dei cibi più amati nel mondo. Numeri e curiosità

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Non si arresta la passione globale della pasta: la produzione mondiale ha superato i 17 milioni di tonnellate, con l'Italia che mantiene la leadership con quasi 4,2 milioni di tonnellate prodotte nel 2025 (+0,8%). Un primato di cui gli italiani sono consapevoli, visto che per quasi 9 su 10 senza pasta mancherebbero cultura e identità gastronomica

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