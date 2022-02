1/10 ph Mauro Mariotti

Tra le mete da non perdere in Val di Sole vi è il Ghiacciaio Presena, uno dei pochi dove le piste sono accessibili anche in primavera. Meta ideale non solo per gli sciatori, ma anche per gli amanti del trekking, poiché offre un avvincente percorso alpinistico tra le memorie della Grande Guerra. È possibile persino dormire in un igloo a 2.750 metri di altezza