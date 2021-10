Cosa vedere a Torino per il Salone del Libro: ecco 5 luoghi letterari

Dopo uno stop forzato dovuto alla pandemia, il Salone Internazionale del Libro di Torino è tornato finalmente in presenza e lo fa in versione autunnale. La XXIII edizione è in programma, infatti, dal 14 fino al 18 ottobre al Lingotto Fiere del capoluogo piemontese. Per chi ha pochi giorni a disposizione – o anche solo qualche ora – per visitare Torino e già conosce la città e i suoi meravigliosi monumenti, ecco 5 luoghi letterari che non deve assolutamente perdere