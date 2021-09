Sumo squat, a cosa serve e quali sono i muscoli coinvolti

Il Sumo Squat, uno degli esercizi più conosciuti che viene utilizzato da atleti professionisti e non per allenare gli arti inferiori alla perfezione

approfondimento

Dati i molti muscoli che compongono gli arti inferiori è chiaro che è necessario un allenamento specifico pensato proprio per allenare e tonificare questi tessuti; non solo per una questione estetica ma anche per rafforzare questi arti che, in fondo, sostengono il corpo e permettono la mobilità.

Stiamo parlando di un esercizio adatto sia ai professioni che alle persone che si avvicinano gradualmente al mondo del fitness, l’importante è che tutti procedano per gradi nell’esecuzione del Sumo Squat, non dimenticando mai di mantenere la posizione corretta.

Le uniche accortezze che si possono dare è quello di seguire le indicazioni per la corretta esecuzione dell’esercizio; cercare di non strafare con i carichi o il numero di esecuzioni; non dimenticare l’importanza della respirazione; fare sempre il dovuto riscaldamento prima di cominciare.