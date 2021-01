"Gianni Rodari? Un’utopia concreta che si fa scrittura": ascolta il podcast

È dedicato al grande scrittore di Omegna il nuovo appuntamento della serie "Tra le righe" di Sky TG24 che racconta storie di vita e di libri. Ospiti Bernard Friot, Grazia Gotti, Daniela Marcheschi. IN FONDO ALL'ARTICOLO TUTTI I LINK PER ASCOLTARE LA PUNTATA

"Rodari mi ha insegnato questo: il compito dello scrittore per bambini o per ragazzi non è solo scrivere ma essere presente nell’educazione, e dunque nella trasmissione di valori e di competenze". Così lo scrittore francese Bernard Friot sintetizza la lezione di Gianni Rodari, a poco più di un secolo dalla sua nascita. E a Rodari è dedicata la nuova puntata di "Tra le righe", il podcast di Sky TG24 dedicato ai libri.

Ospiti della puntata, oltre a Friot, sono due delle maggiori esperte del grande scrittore nato a Omegna: Grazia Gotti e Daniela Marcheschi.

Friot, Gotti e Marcheschi ci portano alla scoperta di uno dei grandi nomi del Novecento italiano che coi suoi libri ha dimostrato come il compito di ogni scrittore sia dare al lettore parole piene e vere, ma che per molti, troppi anni è rimasto per la critica solo un autore per bambini: eclettico e talentuoso certo, ma comunque “minore”, e dunque liquidato con una scrollata di spalle e salutato con una sbrigativa menzione. Finendo così con lo scontare un’antica diffidenza che ha radici lunghe e lontanissime nella nostra letteratura.