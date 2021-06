Andare in bicicletta apporta talmente tanti benefici, all’uomo e all’ambiente, che le due ruote hanno persino una loro giornata. Si celebra il 3 giugno di ogni anno la Giornata Mondiale della Bicicletta, voluta dalle Nazioni Unite per la consapevolezza dei benefici sociali derivanti dall'uso della bicicletta come mezzo di trasporto e per il tempo libero. Ecco dunque una selezione delle migliori biciclette elettriche sul mercato