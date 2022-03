Mercoledì delle Ceneri, significato del primo giorno di Quaresima

Con il Mercoledì delle Ceneri , che per questa annata cade oggi, 2 marzo 2022 , si apre il cosiddetto periodo di digiuno, sacrificio e penitenza della Quaresima che terminerà la prossima domenica 17 aprile con i tanto attesi festeggiamenti della Pasqua . Un appuntamento liturgico importantissimo per i fedeli cristiani, che apre un periodo di 40 giorni di preghiera, ritrovo e astinenza dalle carni, dopo i bagordi del Giovedì e del Martedì Grasso. Ecco che significato ha il Mercoledì delle Ceneri e cosa si cela dietro le origini di questa importante ricorrenza.

Mercoledì delle Ceneri, significato e origine

Nella Chiesa Cattolica di rito romano e in altre Chiese Cristiane, il Mercoledì delle Ceneri, che quest’anno è il 2 marzo 2022, segna l’inizio del cammino spirituale, fatto di penitenza, pentimento e digiuno, che dà il via alla Quaresima segnata dalla rinuncia delle carni. Giornata che cade immediatamente dopo i bagordi del Martedì Grasso, il Mercoledì delle Ceneri è così chiamato per il riferimento diretto al rito che viene celebrato con la Messa di tale giorno: l’imposizione da parte del Sacerdote e sulla testa dei fedeli, delle ceneri sacre e benedette ottenute bruciando i rami d'ulivo della Domenica delle Palme dell'anno precedente. Si tratta di un gesto che è una pietra miliare nelle celebrazioni cristiane, specie tra i riti dedicati al periodo quaresimale e della Pasqua, che racchiude in sé un doppio valore simbolico. Non solo rimanda alla precarietà della vita terrena, come recitano i celebri versi della Bibbia “Polvere eri e polvere ritornerai”, ma è anche un segno di pentimento dell'uomo di fronte a Dio, oltre che indicare la sua conversione alla Parola del Vangelo. Non a caso è proprio il Sacerdote incaricato dell'imposizione, ad accompagnare la caduta delle ceneri sulla testa del fedele con questa frase: “Convertiti e credi al Vangelo”.

Mercoledì delle Ceneri, quando è nel 2022

Dopo il periodo di festeggiamenti e di abbondanza, dedicati alla settimana del Carnevale 2022 – incominciata con il Giovedì Grasso del 24 febbraio e terminata ieri con il Martedì Grasso del 1 marzo (a Milano e negli altri paesi con Rito Ambrosiano, la fine è prevista per il Sabato Grasso del 6 marzo e presuppone quindi la cosiddetta Domenica delle Ceneri), si apre oggi, mercoledì 2 marzo il cosiddetto cammino di 40 giorni della Quaresima, che porterà alla Pasqua di domenica 17 aprile. Periodo che incomincia con il digiuno e l’imposizione del Mercoledì delle Ceneri che, per questo anno in particolare, Papa Francesco ha scelto – durante il suo ultimo Angelus – di dedicare alla difficile situazione del popolo in Ucraina. “Una giornata per stare vicini alle sofferenze del popolo ucraino, per sentirci tutti fratelli e implorare a Dio la fine della guerra” ha fatto sapere il Pontefice.