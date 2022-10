Maschere di Halloween per bambini e adulti: le più paurose da comprare

Manca ormai pochissimo ad Halloween, la festa più paurosa dell'anno. Un'occasione per bambini (e adulti) di divertirsi a mascherarsi da creature dell'orrore, ritrovandosi con gli amici per fare “dolcetto o scherzetto”. Se non sapete ancora da cosa travestirvi, e non avete tempo e voglia di costumi particolarmente elaborati, ecco una selezione di maschere davvero terrificanti, sia per grandi che per piccini. Facili e veloci da indossare, con effetto orrore garantito