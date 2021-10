13/15 ©Getty

Per chi ha qualche ora in più a disposizione, una delle tappe imperdibili è il Ponte della Maddalena, noto come Ponte del Diavolo, situato a Borgo a Mozzano, tra Lucca e la Garfagnana. La leggenda vuole che a costruire il ponte sia stato San Giuliano. Non avendo ultimato la costruzione per la difficoltà, il santo avrebbe chiesto aiuto al diavolo, promettendogli in cambio l’anima del primo essere vivente che lo avrebbe attraversato. Una volta finita la costruzione San Giuliano vi avrebbe attirato un cane, prendendosi gioco in questo modo di Satana.