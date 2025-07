Cosa leggere in vacanza? I consigli di lettura di Insider

Per molti l'estate è il momento buono per recuperare e trovare il tempo per la lettura. Libri impilati sul comodino, accantonati proprio per questo periodo fatto di più tempo libero, ma anche libri da scegliere da zero e qui si apre il momento "consigli": cosa posso leggere durante le vacanze? Abbiamo girato questa domanda ai colleghi della redazione di Sky Tg24 e agli autori che ogni giorno e ogni settimana scrivono su Insider