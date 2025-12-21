Il balletto natalizio per eccellenza, nella versione firmata dal coreografo canadese, è stato scelto per aprire la stagione della danza del Teatro dell’Opera. Protagonisti, insieme a tutto il Corpo di Ballo diretto da Eleonora Abbagnato, gli ospiti Chloe Misseldine e Jacopo Tissi che a Sky Tg24 dice: “Quello che immaginiamo e sogniamo poi resta per un po’ parte di noi. C’è un limite sottile tra sogno e realtà”