Giornata mondiale degli oceani con Topolino

Nel giorno della ricorrenza per salvaguardare i nostri mari, non poteva mancare il personaggio Disney più amato dai bambini per raccontare le fragilità del nostro pianeta

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, arriva in libreria Generazione oceani , un libro per bambini dedicato a chi ha a cuore la Terra e il suo futuro. Amici del Pianeta affronta le tematiche più importanti espresse dall’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile, attraverso testi divulgativi e le storie a fumetti Disney. Il volume Generazione Oceano nasce dalla collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli – Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie marine e si apre con la prefazione del prof. Roberto Danovaro.

In Topolino e il mistero in fondo al mare, Topolino e Pippo, accompagnati dalla biologa Estrella Marina, stanno per immergersi nelle profondità dell’oceano dove è in costruzione una stazione zoologica sottomarina. A preoccuparli è la presenza di una piattaforma di ricerca di polimetalli. Quanto basta perché i tre amici si imbarchino a bordo del trenino sottomarino che li porterà a incontrare il professor De’ Dornis, responsabile della stazione subacquea. Quando ecco che accade qualcosa di inaspettato e inquietante, che li porterà a fare importanti scoperte.

“Siamo convinti che sia necessario seminare conoscenza su temi quali protezione della biodiversità, ecosistemi, ecc… per imparare ad avere cura del nostro pianeta” – afferma Veronica Di Lisio, Direttore di divisione editoriale Disney per Giunti Editore – “La sensibilità delle nuove generazioni verso questi contenuti è già spiccata, noi abbiamo aggiunto il linguaggio giusto, il fumetto, e personaggi amati, come i characters Disney, per veicolare in maniera incisiva questi contenuti. Avere avuto al nostro fianco gli scienziati e i collaboratori della Stazione Zoologica Anthon Dhorn è stato per noi il valore aggiunto per dare autorevolezza all’intero progetto di collana”.

Davorano: "Importante tutelare mare e biodiversità"

“La collaborazione con Disney rappresenta per la Stazione Zoologica, nel suo 150º anniversario dalla fondazione, un passaggio importante. Segna la volontà di aprirsi al pubblico più ampio, partendo dai bambini, per far comprendere quanto sia importante tutelare il mare e la sua biodiversità nell’interesse di tutti noi e delle future generazioni.” – afferma il prof. Roberto Danovaro, biologo marino di fama mondiale, Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn. “Raccontare storie che parlano del nostro pianeta e dei pericoli che lo minacciano è sempre stata una mia passione: per questo ho accettato con grande entusiasmo di collaborare a questo libro - spiega Casty, autore di entrambe le storie a fumetti pubblicate nel volume.