Festivalmar, un progetto Worldrise per celebrare il mare in città

Giornata mondiale degli Oceani, Worldrise Onlus con Sky Italia

Il festival ha pensato proprio a tutto: performance musicali a volume mille e impatto zero con il live set “Earthphonia” di Max Casacci, musicista e fondatore dei Subsonica che accompagnerà il pubblico in una dimensione parallela in cui la musica si connette con la bellezza del Pianeta. Sarà presentato SEATY, un innovativo progetto di Worldrise, che unisce educazione, sensibilizzazione e ricerca scientifica, per proteggere tratti di costa del litorale attraverso l’istituzione di aree di conservazione marina locale. Particolarmente interessanti le testimonianze di Franco Pistono, educatore ambientale, scrittore e musicista, Carmelo Isgrò, Direttore e Fondatore del MuMa Museo del Mare di Milazzo e di Anne De Carbuccia, artista ambientale e Presidente di One Planet One Future, che accompagneranno lo spettatore in un viaggio di scoperta del Mediterraneo e di speranza per il futuro del mare. Nel corso di tutta la prima giornata di festival inoltre, il graphic & motion designer Davide Pagliardini, realizzerà una performance artistica di live painting dedicata al progetto SEATY. Il 9 e 10 giugno saranno le giornate dedicate ai laboratori creativi per bambini e workshop per adulti, organizzati da associazioni di tutela ambientale per sensibilizzare e coinvolgere grandi e piccini nella salvaguardia dei mari; dibattiti su temi come quello della pesca illegale, con interventi di esperti e la proiezione del docu-film sul recupero delle reti fantasma “Missione Euridice” di Andrea e Marco Spinelli, e sul coinvolgimento del settore privato nella sensibilizzazione e tutela dell’ambiente. E per finire, un aperitivo accompagnato dall’innovativo formato Marevel, con la partecipazione di numerosi green content creators per affrontare il tema della salvaguardia del mare da diversi punti di vista e l’esposizione della mostra artistica Ars Maris, che attraverso dipinti, sculture, illustrazioni e fotografie, mostrerà meraviglie e fragilità del Pianeta Blu.