Crisi idrica in Sicilia, a rischio la vita degli animali

La morsa della siccità che sta stingendo la Sicilia rischia di mettere in ginocchio gli allevamenti e i raccolti. Alcune aziende viti-vinicole, per non perdere il raccolto, hanno iniziato la vendemmia con due mesi di anticipo. Il cambiamento climatico infatti – sottolinea Coldiretti – mette a rischio le piantagioni e si deve correre ai ripari per non perdere tutto.

La storia di Luca Cammarata

Luca Cammarata è un allevatore di San Cataldo, un piccolo centro agricolo in provincia di Caltanissetta. L’acqua ormai è solo un miraggio. “In questa zona – dice – non piove in maniera seria da almeno due anni. Ci sono stati degli acquazzoni sporadici ma nulla di più. Non abbiamo più acqua e la situazione rischia di diventare drammatica. Ho 300 capre, ognuna bene almeno dieci litri di acqua al giorno. Questo vuol dire che, per dissetarla, c’è bisogno di almeno tremila litri. Una chimera in questo momento. Si va avanti con le autobotti private, che costano, e che non tuti gli allevatori possono permettersi. Il rischio concreto è che questi animali – conclude – finiscano al macello perché non possiamo più garantire loro una vita dignitosa”.

Un grido di allarme che non può rimanere inascoltato. Gli invasi in Sicilia sono in crisi. Quasi tutti sono sulla soglia critica di capienza minima. Si stanno scavando nuovi pozzi e, negli uffici della regione, si susseguono i tavoli tecnici per capire cosa fare.

Sono stati stanzianti fondi per l’acquisto di autobotti da destinate alle zona con maggiore criticità per far fronte ad eventuali emergenze e c’è in programma di riattivare i potabilizzatori di Trapani e Porto Empedocle spenti da anni e che hanno bisogno di una grandissima opera di manutenzione. Non posso ripartire nell’immediato ma possono e devono essere una risorsa per il prossimo futuro. Secondo uno studio infatti 2/3 della Sicilia sono a rischio desertificazione nei prossimi 30 anni. Una situazione che non può e non deve essere gestita come una emergenza. I campanelli di allarme sono suonati da tempo e adesso è il momento di agire. Perdere altro tempo vorrebbe dire perdere tutto.