Il 5 giugno è la Giornata mondiale dell’ambiente

Giornata mondiale dell’ambiente 2022

Il 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, che quest’anno segna i cinquant’anni dalla prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente, che si è svolta a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972. In quell’occasione fu istituita proprio questa giornata dedicata all'attenzione, al rispetto e alla sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente e dei suoi problemi. In quell’occasione, cinquant'anni fa, venne coniato il motto Only One Earth scelto proprio come slogan di quest'anno. La prima edizione della giornata si tenne l’anno seguente il 1973, sempre in Svezia. “Nell’universo ci sono miliardi di galassie, nella nostra galassia ci sono miliardi di pianeti – ha scritto l’ONU -. Ma c’è solo una Terra: prendiamocene cura”. In una nota del Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite si legge: “Il cambiamento climatico, la perdita di natura e biodiversità, l’inquinamento, l’emergenza rifiuti: i segnali che la Terra è in 'codice rosso' sono tutti intorno a noi e diventano ogni giorno più gravi ed evidenti”. Nel mentre, milioni di persone non hanno cibo, acqua, una casa, assistenza sanitaria ed educazione. I problemi dell'ambiente ci riguardano e la pandemia e le guerre non fanno altro che peggiorare la situazione. “La via d’uscita è quella di trasformare le nostre economie e società per renderle inclusive, giuste e più connesse alla natura” si legge nella dichiarazione dell'ONU. Dopo secoli di devastazioni, dobbiamo cominciare seriamente a prenderci cura del nostro pianeta, “per andare verso un futuro migliore, più sostenibile, in cui ciascuno possa prosperare”.