Funghi velenosi, quali sono quelli più letali e pericolosi

Dal punto di vista nutrizionale sono ricchi di fibre, proteine e minerali, con pochi grassi e calorie, e rappresentano anche un’alternativa alla carne. Nel nostro Paese ne esistono diverse specie commestibili, tra cui i porcini, i prataioli e i cardoncelli, ma ci sono anche alcune specie di funghi che contengono tossine potenzialmente pericolose per la salute

La raccolta e il consumo dei funghi fanno parte della tradizione culinaria italiana praticamente da sempre. Ora che la stagione autunnale è alle porte molte persone si dilettano nei boschi alla ricerca proprio di funghi. Dal punto di vista nutrizionale sono ricchi di fibre, proteine e minerali, con pochi grassi e calorie, e rappresentano anche un’alternativa alla carne. Nel nostro Paese ne esistono diverse specie commestibili, tra cui i porcini, i prataioli e i cardoncelli, ma ci sono anche alcune specie di funghi che contengono tossine potenzialmente pericolose per la salute.

I funghi più pericolosi

L'atttenzione, in tema di funghi, è necessaria anche perchè alcune specie, oltre ai nutrienti, contengono anche tossine, cioè composti che possono interferire con le normali funzioni dell'organismo. Si tratta di sostanze che possono provocare disturbi gastrointestinali e, in alcuni casi gravi, risultare anche letali. Lo stesso Ministero della Salute ha diffuso un opuscolo che, in maniera dettagliata, fa chiarezza sul tema. Viene spiegato che le intossicazioni da funghi sono di solito divise in due categorie principali: a bassa latenza, quelle che si manifestano entro poche ore dall'ingestione, con sintomi come nausea, vomito, dolori addominali e diarrea e che hanno un basso rischio per la vita. E quelle a lunga latenza che compaiono invece dopo 6-20 ore, e possono essere molto più gravi perché colpiscono fegato e reni. A causare le sindromi a breve latenza, spiegano gli esperti, sono funghi quali l'Amanita pantherina, l'Amanita muscaria (in foto), la Russula emetica, il Boletus satanas, l'Agaricus xanthoderma, il tricholoma pardinum e ancora l'Entoloma lividum, il lactarius torminosus e il Clitocybe dealbata tra gli altri. A causare le sindromi a lunga latenza possono essere, invece, specie, l'Amanita phalloides, l'Amanita verna, l'Amanita virosa, il Galerina marginata, o il Gyromita esculenta.

Occhio alle apparenze

Occorre fare attenzione poi anche a specie dall'aspetto all'apparenza innocuo ma che, in realtà, possono risultare pericolose. Oltre ad alcuni funghi commestibili che però possono provocare intossicazioni se non trattati in maniera adeguata. Rientrano tra questi, ad esempio, i funghi dell'Armillaria mellea, conosciuta come chiodino. Si tratta di un fungo commestibile ma solamente se pre-bollito per circa 20 minuti prima della cottura finale.