Giappone, 8 funghi matsutake venduti a prezzo record di 4.850 euro

Questi funghi, particolarmente apprezzati in Cina e Giappone per l'odore speziato, sono stati messi in vendita ancora allo stadio di bocciolo. Il lotto, dal peso complessivo di 263,5 grammi, è risultato il più pesante tra i primi raccolti stagionali registrati dal 2018

Vendita record per otto funghi matsutake, tra i più pregiati della cucina giapponese, particolarmente apprezzati in Oriente per l'odore speziato. Durante la prima asta stagionale del mercato cittadino di Tambasasayama, nella prefettura di Hyogo, hanno raggiunto l'impressionante cifra di 850 mila yen, equivalenti a 4.850 euro. Ad aggiudicarsela è stato il celebre ryokan Kinmata, noto per la cucina giapponese raffinata, radicata nella tradizione locale. Noritsugu Yoshimura, chef executive del ristorante, ha dichiarato con soddisfazione: "Serviamo matsutake provenienti da tutto il Giappone, ma quelli coltivati qui si distinguono per aroma e sapore intensi".

L'asta

L'asta di apertura è arrivata con sei giorni di anticipo rispetto allo scorso anno, con i funghi messi in vendita ancora allo stadio di bocciolo, e una lunghezza compresa tra i 6,5 e gli 11 centimetri. Il lotto, dal peso complessivo di 263,5 grammi, è risultato il più pesante tra i primi raccolti stagionali registrati dal 2018, anno in cui è stato inaugurato il mercato, raccontano i media locali. Ottimista a questo riguardo il banditore e direttore del mercato di Tambasasayama, Tomoharu Iseki, secondo cui la stagione si prospetta abbondante grazie alle piogge cadute dopo la festività estiva di Obon, a metà agosto, con il terreno in montagna che ha mantenuto un buon livello di umidità, ideale per questa varietà di funghi.