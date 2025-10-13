Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giappone, 8 funghi matsutake venduti a prezzo record di 4.850 euro: perché sono pregiati

Mondo
©Getty

Questi funghi, particolarmente apprezzati in Cina e Giappone per l'odore speziato, sono stati messi in vendita ancora allo stadio di bocciolo. Il lotto, dal peso complessivo di 263,5 grammi, è risultato il più pesante tra i primi raccolti stagionali registrati dal 2018

ascolta articolo

Vendita record per otto funghi matsutake, tra i più pregiati della cucina giapponese, particolarmente apprezzati in Oriente per l'odore speziato. Durante la prima asta stagionale del mercato cittadino di Tambasasayama, nella prefettura di Hyogo, hanno raggiunto l'impressionante cifra di 850 mila yen, equivalenti a 4.850 euro. Ad aggiudicarsela è stato il celebre ryokan Kinmata, noto per la cucina giapponese raffinata, radicata nella tradizione locale. Noritsugu Yoshimura, chef executive del ristorante, ha dichiarato con soddisfazione: "Serviamo matsutake provenienti da tutto il Giappone, ma quelli coltivati qui si distinguono per aroma e sapore intensi".

L'asta

L'asta di apertura è arrivata con sei giorni di anticipo rispetto allo scorso anno, con i funghi messi in vendita ancora allo stadio di bocciolo, e una lunghezza compresa tra i 6,5 e gli 11 centimetri. Il lotto, dal peso complessivo di 263,5 grammi, è risultato il più pesante tra i primi raccolti stagionali registrati dal 2018, anno in cui è stato inaugurato il mercato, raccontano i media locali. Ottimista a questo riguardo il banditore e direttore del mercato di Tambasasayama, Tomoharu Iseki, secondo cui la stagione si prospetta abbondante grazie alle piogge cadute dopo la festività estiva di Obon, a metà agosto, con il terreno in montagna che ha mantenuto un buon livello di umidità, ideale per questa varietà di funghi. 

Mondo: Ultime notizie

Tregua Gaza, Trump in Israele e poi in Egitto per firma dell'accordo

Mondo

Giornata importante, oggi, per il futuro del Medio Oriente. Il presidente Usa Donald Trump è in...

US President Donald Trump disembarks from Air Force One upon arrival at Ben Gurion Airport on the outskirts of Lod near Tel Aviv on October 13, 2025, as he travels to Israel and Egypt. Trump is passing through Israel, addressing parliament and meeting with hostage families before heading to Egypt's Sharm El-Sheikh for a major peace summit, where a "document ending the war in the Gaza Strip" is expected to be signed. (Photo by Jack GUEZ / AFP)

Hamas rilascia tutti ostaggi. Trump in Israele: "Nuovo inizio". LIVE

live Mondo

I primi sette consegnati all'Idf  alle 7 ora italiana, dopo essere stati prelevati dalla...

Lukashenko: "L'Ucraina può cessare di esistere come Stato". LIVE

live Mondo

Il presidente bielorusso ha dichiarato in un'intervista di ritenere che l'Ucraina potrebbe...

Giappone, 8 funghi matsutake venduti a prezzo record di 4.850 euro

Mondo

Questi funghi, particolarmente apprezzati in Cina e Giappone per l'odore speziato, sono stati...

Francia, per Lecornu corsa contro il tempo per finanziaria: le tappe

Mondo

Il premier francese Lecornu, scelto di nuovo dal presidente della Repubblica Macron, ha nominato,...

Mondo: I più letti