Costumi di Halloween per bambini: i 15 vestiti più belli da comprare

Se c'è qualcuno ansioso di festeggiare Halloween, quelli sono sicuramente i bambini. Complici le tante feste e iniziative pensate per loro in questa ricorrenza, i più piccoli non vedono l'ora di travestirsi e andare in giro con i loro amici a fare “dolcetto o scherzetto”, raccogliendo caramelle. Se però non avete ancora trovato il travestimento giusto per il vostro bimbo o bimba non preoccupatevi, ecco 15 idee perfette per il giorno più spaventoso dell'anno