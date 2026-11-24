200 anni fa nasceva Carlo Collodi, il padre letterario di Pinocchio, un capolavoro senza tempo entrato nell’immaginario collettivo e che continua a essere letto e apprezzato anche nelle forme cinematografiche dalle nuove generazioni. Prima di approdare alla letteratura e in particolare a quella destinata all’infanzia, Collodi fu giornalista e un attivo esponente della cultura risorgimentale, che visse appieno il fermento politico dell'Italia ottocentesca.

Le origini e gli esordi

Nato a Firenze nel 1826 in una famiglia modesta con padre cuoco e madre domestica, Carlo Lorenzini, questo il vero nome, fu allievo del seminario di Colle Val d’Elsa. Continuò gli studi poi nella sua città natale dai padri scolopi. Entrò presto in contatto con l’ambiente liberale degli scrittori e dei patrioti, avviando una carriera da giornalista politico. Il giovane Collodi sviluppò idee democratiche e partecipò alla prima guerra d’indipendenza con il gruppo dei volontari toscani. Di ritorno nella sua Firenze fondò il Lampione, giornale politico-satirico legato ai valori risorgimentali e che spingeva per l’annessione della Toscana al Piemonte, fino alla chiusura con il ritorno del granduca nel 1849. Il teatro è in questa fase uno dei temi centrali della sua attività giornalistica. Nel 1853 fondò un nuovo periodico chiamato La scaramuccia. Parallelamente prova ad affermarsi nel campo del romanzo d’appendice. Tra le prime opere di Collodi troviamo "Un romanzo in vapore" (1856), pregno di ironia e centrato sull'esperienza di progresso del viaggio ferroviario, nell’Italia dell’Ottocento. Nel 1859 partecipò alla seconda guerra d’indipendenza. Di nuovo a Firenze, comincia a collaborare con il Fanfulla e con altri giornali su cui pubblica bozzetti e racconti di vita locale, che saranno poi raccolti in "Macchiette" del 1880, "Occhi e nasi" del 1881, "Storie allegre" del 1887. Utilizza ora in maniera sistematica lo pseudonimo Collodi, una citazione del paese di origine della parte materna della famiglia.

La letteratura per l'infanzia

L’editore Felice Paggi gli commissionò la traduzione delle fiabe di Perrault. Questa occasione gli permise di avvicinarsi al mondo della letteratura per l’infanzia. Nel 1875 dà alle stampe i "Racconti delle fate". Studia gli insegnamenti dei pedagogisti della scuola toscana e scrive libri educativi destinati agli studenti come "Giannettino" del 1876, il primo capitolo di una fortunata serie che si concluderà nel 1890 e "Minuzzolo" del 1878. Questo filone culmina con quello che viene considerato il suo capolavoro "Le avventure di Pinocchio: storia di un Burattino", che appare prima a puntate, a partire dal 1881 sul Giornale per bambini, e poi nell’83 in volume. La storia è quella di un burattino di legno che, dopo svariate avventure, diventa un ragazzo in carne e ossa. Lo stile semplice e diretto insieme ai dialoghi brillanti, il tono umoristico senza moralismo fu il segreto del successo destinato a superare i confini geografici e delle generazioni. Pinocchio sarà tradotto in moltissime lingue, con illustrazioni di famosi artisti, arrivando nei teatri e nel piccolo e grande schermo.