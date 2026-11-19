Chissà se mai si sono incontrati, Morandi e Rothko; chissà se mai si sono confrontati sui loro rispettivi modi di intendere l'Arte. La risposta è "probabilmente no", eppure, tra di loro c'è un dialogo che, più che tra le opere, è un dialogo tra anime, una speciale affinità tra le intenzioni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono due giganti dell’Arte Giorgio Morandi e Mark Rothko, due artisti che hanno segnato il loro tempo in maniera indelebile, con le loro vite e – soprattutto – con la loro poetica artistica. La forma scelta per raccontarli, avventurandosi in questo percorso narrativo visivo e concettuale dai risvolti sorprendenti, è quella di un volume di 304 pagine - edito da Dario Cimorelli, con la prefazione di Christopher Rothko - che concretizza un’appassionata riflessione di Franco Calarota, fondatore di ACP Palazzo Franchetti a Venezia e della Galleria d’Arte Maggiore g.a.m.

Un’intuizione che Franco Calarota matura nella convinzione che, al di là delle evidenti differenze di geografia, stile e temperamento, i due grandi artisti condividessero una profonda vicinanza spirituale, fatta di silenzio, luce e tensione interiore. Un dialogo quello tra Giorgio Morandi e Mark Rothko, costruito attraverso una selezione ideale di opere e di concetti e per questo raccontato come una mostra.

Proprio perché una mostra necessita di uno o più curatori, Roberta Perazzini Calarota e sua figlia Alessia Calarota - rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione Calarota - hanno affidato questo inedito percorso a due professionisti che hanno operato in contesti espositivi di rilievo internazionale, agli estremi opposti del panorama artistico contemporaneo: gli Stati Uniti e la Cina. Si tratta di Renato Miracco, tra i curatori della mostra di Morandi al Metropolitan Museum di New York nel 2008, e Lorenzo Balbi, direttore (dal 2017 al 2026) del Museo Morandi e curatore della mostra Giorgio Morandi. Solo a Shangai, attualmente in corso. Un territorio quello asiatico in cui la Galleria d’Arte Maggiore g.a.m. è stata pioniera del mercato di Morandi.

Le opere di Giorgio Morandi e di Mark Rothko sembrano riconoscersi da lontano, come se condividessero una lingua segreta fatta di silenzi, attese e risonanze interiori. Una natura morta che diventa meditazione e un campo di colore che diventa presenza rivelano un gesto comune: togliere, sottrarre, ridurre, fino a far emergere ciò che resta quando tutto il superfluo scompare. La loro affinità non sta nelle forme, ma nell’intenzione: cercare un’essenza che non è oggetto né colore, ma una condizione dell’essere. Il volume – arricchito dai contributi di autorevoli studiosi – invita il lettore a entrare in questo dialogo, a lasciarsi guidare da due voci diverse ma sorprendentemente affini e a scoprire come la pittura, quando si spoglia del superfluo, possa diventare un’esperienza di ascolto profondo e di rivelazione interiore.

Le Istituzioni, i Musei e le Collezioni Private coinvolte : Basilea, Fondation Beyeler Bologna, Museo Morandi | Settore Musei Civici | Comune di Bologna Bologna, Collezione Enos e Alberto Ferri Cambridge, MA, Harvard Art Museums / Fogg Museum Canberra, National Gallery of Australia Colonia, Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur Dallas, Dallas Museum of Art Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto Fotografico Houston, The Menil Collection. Houston, Rothko Chapel Londra, Tate Los Angeles, LACMA – County Museum of Art Los Angeles, The Museum of Contemporary Art, The Panza Collection Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza Mamiano di Traversetolo, Parma, Fondazione Magnani-Rocca Milano, Pinacoteca di Brera Milano, Museo del Novecento Milano, Museo del Novecento-Collezione Casa Museo Boschi di Stefano Milano, Fondazione Nicola Trussardi Milano, Collezione Augusto e Francesca Giovanardi New York, Collezione Christopher Rothko New York, Collezione Kate Rothko Prizel e Ilya Prizel New York, MoMA - Museum of Modern Art New York, The Metropolitan Museum of Art New York, The Solomon R. Guggenheim Museum New York, Neuberger Museum of Art New York, Fondation Mattioli-Rossi New York, Ferber Collection Philadelphia, Philadelphia Museum of Art Poughkeepsie, NY, Frances Lehman Loeb Art Center, Vassar College San Francisco, Collection SFMOMA – San Francisco Museum of Modern Art San Pietroburgo, Museo statale Ermitage Seattle, SAM – The Seattle Art Museum Siegen, Museum für Gegenwartskunst Siegen Stoccarda, Staatsgalerie Stoccolma, Artipelag Torino, GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris Udine, Casa Cavazzini – Museo di Arte Moderna e Contemporanea Upperville, VA, Paul Mellon Collection Venezia, Gallerie dell’Accademia Venezia, Collezione Peggy Guggenheim Washington, DC, National Gallery of Art