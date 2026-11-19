Chissà se mai si sono incontrati, Morandi e Rothko; chissà se mai si sono confrontati sui loro rispettivi modi di intendere l'Arte. La risposta è "probabilmente no", eppure, tra di loro c'è un dialogo che, più che tra le opere, è un dialogo tra anime, una speciale affinità tra le intenzioni
Sono due giganti dell’Arte Giorgio Morandi e Mark Rothko, due artisti che hanno segnato il loro tempo in maniera indelebile, con le loro vite e – soprattutto – con la loro poetica artistica. La forma scelta per raccontarli, avventurandosi in questo percorso narrativo visivo e concettuale dai risvolti sorprendenti, è quella di un volume di 304 pagine - edito da Dario Cimorelli, con la prefazione di Christopher Rothko - che concretizza un’appassionata riflessione di Franco Calarota, fondatore di ACP Palazzo Franchetti a Venezia e della Galleria d’Arte Maggiore g.a.m.
Un’intuizione che Franco Calarota matura nella convinzione che, al di là delle evidenti differenze di geografia, stile e temperamento, i due grandi artisti condividessero una profonda vicinanza spirituale, fatta di silenzio, luce e tensione interiore. Un dialogo quello tra Giorgio Morandi e Mark Rothko, costruito attraverso una selezione ideale di opere e di concetti e per questo raccontato come una mostra.
Proprio perché una mostra necessita di uno o più curatori, Roberta Perazzini Calarota e sua figlia Alessia Calarota - rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione Calarota - hanno affidato questo inedito percorso a due professionisti che hanno operato in contesti espositivi di rilievo internazionale, agli estremi opposti del panorama artistico contemporaneo: gli Stati Uniti e la Cina. Si tratta di Renato Miracco, tra i curatori della mostra di Morandi al Metropolitan Museum di New York nel 2008, e Lorenzo Balbi, direttore (dal 2017 al 2026) del Museo Morandi e curatore della mostra Giorgio Morandi. Solo a Shangai, attualmente in corso. Un territorio quello asiatico in cui la Galleria d’Arte Maggiore g.a.m. è stata pioniera del mercato di Morandi.
Le opere di Giorgio Morandi e di Mark Rothko sembrano riconoscersi da lontano, come se condividessero una lingua segreta fatta di silenzi, attese e risonanze interiori. Una natura morta che diventa meditazione e un campo di colore che diventa presenza rivelano un gesto comune: togliere, sottrarre, ridurre, fino a far emergere ciò che resta quando tutto il superfluo scompare. La loro affinità non sta nelle forme, ma nell’intenzione: cercare un’essenza che non è oggetto né colore, ma una condizione dell’essere.
Il volume – arricchito dai contributi di autorevoli studiosi – invita il lettore a entrare in questo dialogo, a lasciarsi guidare da due voci diverse ma sorprendentemente affini e a scoprire come la pittura, quando si spoglia del superfluo, possa diventare un’esperienza di ascolto profondo e di rivelazione interiore.
Le Istituzioni, i Musei e le Collezioni Private coinvolte:
Basilea, Fondation Beyeler
Bologna, Museo Morandi | Settore Musei Civici | Comune di Bologna
Bologna, Collezione Enos e Alberto Ferri
Cambridge, MA, Harvard Art Museums / Fogg Museum
Canberra, National Gallery of Australia
Colonia, Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur
Dallas, Dallas Museum of Art
Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto Fotografico
Houston, The Menil Collection.
Houston, Rothko Chapel
Londra, Tate
Los Angeles, LACMA – County Museum of Art
Los Angeles, The Museum of Contemporary Art, The Panza Collection
Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Mamiano di Traversetolo, Parma, Fondazione Magnani-Rocca
Milano, Pinacoteca di Brera
Milano, Museo del Novecento
Milano, Museo del Novecento-Collezione Casa Museo Boschi di Stefano
Milano, Fondazione Nicola Trussardi
Milano, Collezione Augusto e Francesca Giovanardi
New York, Collezione Christopher Rothko
New York, Collezione Kate Rothko Prizel e Ilya Prizel
New York, MoMA - Museum of Modern Art
New York, The Metropolitan Museum of Art
New York, The Solomon R. Guggenheim Museum
New York, Neuberger Museum of Art
New York, Fondation Mattioli-Rossi
New York, Ferber Collection
Philadelphia, Philadelphia Museum of Art
Poughkeepsie, NY, Frances Lehman Loeb Art Center, Vassar College
San Francisco, Collection SFMOMA – San Francisco Museum of Modern Art
San Pietroburgo, Museo statale Ermitage
Seattle, SAM – The Seattle Art Museum
Siegen, Museum für Gegenwartskunst Siegen
Stoccarda, Staatsgalerie
Stoccolma, Artipelag
Torino, GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Fondazione Guido ed
Ettore De Fornaris
Udine, Casa Cavazzini – Museo di Arte Moderna e Contemporanea
Upperville, VA, Paul Mellon Collection
Venezia, Gallerie dell’Accademia
Venezia, Collezione Peggy Guggenheim
Washington, DC, National Gallery of Art
La Fondazione Calarota
La Fondazione Franco e Roberta Calarota nasce dall’esperienza di quasi 50 anni di attività di Franco e Roberta Calarota, filantropi ed esperti d’arte, fondatori della Galleria d’Arte Maggiore g.a.m., con sedi a Bologna, Parigi e Venezia, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la cultura e l’arte. Innumerevoli le collaborazioni con istituzioni internazionali tra cui il Metropolitan di New York, il Musée d’Art Moderne di Parigi, il Museo Nacional Reina Sofía di Madrid, e le produzioni di mostre pubbliche che precedentemente li hanno visti non solo realizzare mostre per musei importanti come la Phillip Collection di Washington DC, la Estorick Collection of Modern Italian Art di Londra, il Museo di Palazzo Fortuny o il monumento dedicato alla Ferrari davanti all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” a Imola, ma anche gestire per dieci anni Palazzo dei Sette a Orvieto e produrre una decina di mostre per il MIC - Museo Internazionale della Ceramica di Faenza invitando diversi artisti a produrre le loro opere nelle botteghe storiche del territorio. Del 2019 è la nascita di una realtà istituzionale ACP – Palazzo Franchetti a Venezia dove la Fondazione Calarota ha realizzato importanti esposizioni come quelle dedicate al Novecento con Giorgio Morandi, Giorgio de Chirico, René Magritte, Joan Mirò, a monografiche di Jean Dubuffet, Massimo Campigli, Kengo Kuma e Lee Miller.