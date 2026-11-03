Il 4 novembre, alla Fabbrica del Vapore di Milano, viene presentata l’iniziativa che inaugura una collaborazione triennale tra Tommaso Panichi e la Scuola Sci La Thuile: le opere dell’artista, dalla stagione 2026-2027, appaiono sulla giacca TRE9 destinata ai 200 ragazzi iscritti al corso della scuola valdostana. Un capo che non ha solo una funzione identificativa: parla di rispetto e libertà, di partecipazione a un'immagine collettiva senza perdere la propria individualità. Tra i sostenitori del progetto c’è Beko

Trasferire un’opera d’arte su una giacca, per ricordare ai bambini e ragazzi che la indossano il messaggio d’inclusione e libertà che racchiude. È con questa idea che nasce il progetto "Esatti sulla neve", che dà il via a un percorso triennale di collaborazione tra l’artista Tommaso Panichi e la Scuola Sci La Thuile. Grazie a questa iniziativa, che sarà presentata mercoledì 4 novembre alla Fabbrica del Vapore di Milano, le opere di Panichi appaiono sulla giacca TRE9 2026-2027 destinata ai circa 200 giovani iscritti al corso annuale della scuola valdostana. Tra i principali sostenitori del progetto c’è Beko, il cui logo compare anche sulla giacca.

Il titolo dell’iniziativa

Il titolo dell’iniziativa riprende una frase di Tommaso Panichi. “Quando dipingo mi sento esatto”, ha detto in passato l’artista autistico per spiegare quello che vive attraverso l’arte. Nato a Milano nel 1997 e versiliese d’adozione, nella pittura il suo mondo acquista ordine senza perdere dinamismo: la sua visione è espressa con un linguaggio astratto, colorato e di grande impatto emotivo, caratterizzato da pennellate forti, veloci e decise, da segni intensi e sovrapposizioni.

Il progetto “Esatti sulla neve”

Il progetto “Esatti sulla neve”, come racconta la Scuola Sci La Thuile, è nato proprio guardando un’opera di Panichi. I promotori, in quelle pennellate e in quei colori, hanno riconosciuto un’energia e un linguaggio che potevano rivivere anche sulla neve e muoversi insieme ai bambini. Quell’intuizione ha preso forma nella giacca TRE9: le pennellate, trasferite dal quadro all’indumento, hanno reso il capo un’opera indossabile che si muove sulle piste insieme ai giovani sciatori ed è anche un segno condiviso di appartenenza. La giacca 2026-2027, così, unisce la funzione del capo da sci a una presenza visiva riconoscibile: per i bambini quella giacca è una divisa comune, per il progetto è anche una superficie artistica che rende ogni discesa parte di un'immagine più grande.