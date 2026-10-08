Fiera del Tartufo ad Alba dal 10 ottobre: eventi

Ad Alba torna la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, giunta nel 2026 alla sua 96esima edizione. La manifestazione si apre ufficialmente sabato 10 ottobre e prosegue fino al 6 dicembre, con il tema “ Autentiche Relazioni ”. Il programma mette insieme il tartufo bianco, la gastronomia, i vini del territorio, laboratori, cooking show, appuntamenti folkloristici e iniziative culturali.

Il centro della manifestazione sarà il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, al Cortile della Maddalena, con ingresso da piazza Falcone. Sarà aperto ogni sabato e domenica dal 10 ottobre al 6 dicembre, dalle 9.30 alle 19.30. Al mercato si potranno acquistare tartufi bianchi certificati, sottoposti al controllo della Commissione Qualità, oltre a prodotti agroalimentari locali e vini di Langhe, Monferrato e Roero.

Sabato 10 ottobre la Fiera entra nel vivo con cooking show, degustazioni e laboratori. Alle 11 è previsto l'appuntamento con Federico Gallo, chef della Locanda del Pilone, mentre alle 18 sarà la volta di Alessandro Mecca, del Castello di Grinzane Cavour. Durante la giornata sono in programma anche le sessioni di analisi sensoriale del tartufo e le degustazioni del Vinum Alba Wine Tasting, oltre all'Atelier della pasta fresca. Domenica 11 ottobre spazio ai cooking show di Roberto Conti, alle 11, e Sophie Tabet, alle 18. In calendario anche analisi sensoriali, degustazioni dedicate al Nebbiolo e, alle 15, il laboratorio dedicato al Parmigiano Reggiano.

Il Baccanale dei Borghi

Tra gli appuntamenti più legati alla tradizione c'è il Baccanale dei Borghi, sabato 17 e domenica 18 ottobre. Il centro storico di Alba sarà animato da figuranti in costume, rievocazioni, giochi antichi e piatti della tradizione. L'ingresso è gratuito: sabato dalle 18 alle 24, domenica dalle 10 alle 19. Nello stesso fine settimana sono previsti cooking show, analisi sensoriali e degustazioni dedicate al Nebbiolo. Domenica 18 ottobre, alle 15, è in programma anche il laboratorio “I sapori del Roero”.

Tra fine ottobre e novembre

Il 24 e 25 ottobre il programma propone appuntamenti dedicati ai grandi terroir del Barbaresco e al Nebbiolo. Domenica 25 ottobre sono previsti i cooking show di Paolo Griffa, alle 11, ed Enrico Marmo, alle 18. Alle 15, in piazza Risorgimento, si terrà inoltre il Festival della Bandiera, con sbandieratori e gruppi musici. Gli appuntamenti proseguono per tutto novembre fino al 6 dicembre, con cooking show, degustazioni, laboratori e iniziative culturali. Tra gli eventi ricorrenti c'è il Mercato della Terra Slow Food, in piazza Pertinace, aperto il sabato dalle 9 alle 13 e la domenica dalle 9 alle 20.