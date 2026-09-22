Terra Madre Salone del Gusto dal 24 settembre: programma ed eventi

Quattro giorni di incontri, degustazioni, laboratori e spettacoli nel cuore di Torino. Terra Madre Salone del Gusto torna dal 24 al 27 settembre con un programma che intreccia cibo, biodiversità, ambiente e cultura, nel segno dei 40 anni di Slow Food
“Biodiversity. Be diversity”. Il motto di Terra Madre - Salone del Gusto 2026 che si tiene a Torino dal 24 al 27 settembre celebra lo slow food, l’attenzione all’ambiente e ai costi sociali del cibo. È la sedicesima edizione dell’iniziativa che quest’anno porta nel cuore della città produttori, contadine e contadini, cuoche e cuochi, pescatrici e pescatori, allevatrici e allevatori, ricercatrici e ricercatori e attiviste e attivisti da tutto il mondo. Il filo conduttore è proprio a biodiversità, intesa non soltanto come la varietà delle specie e delle coltivazioni, ma anche quella dei saperi, delle culture e delle comunità che ruotano attorno al cibo. Un'edizione particolare anche per la storia di Slow Food: quest’anno l'associazione compie 40 anni e Terra Madre si svolge per la prima volta dopo la morte del suo fondatore, Carlo Petrini, scomparso a Bra il 21 maggio scorso all’età di 76 anni.
Il mercato
Il cuore dell'evento sarà il Mercato di Terra Madre, distribuito tra piazza San Carlo, piazza Castello, piazza Carlo Alberto, via Roma, piazza C.L.N. e piazza Vittorio Veneto. Oltre 600 produttrici e produttori dall'Italia e dall'estero porteranno in città prodotti e lavorazioni legati ai territori e alla tutela della biodiversità, ai quali si aggiungo anche i Presidi Slow Food, l'Arca del Gusto e le diverse comunità della rete internazionale.
Degustazioni
Per chi cerca un’esperienza di degustazione, il programma comprende centinaia di appuntamenti tra Laboratori del Gusto, masterclass, degustazioni e appuntamenti a tavola. Si va dai vini ai formaggi, dal caffè al cacao, dalla birra al miele. Tra gli appuntamenti in calendario ci sono, per esempio, degustazioni dedicate al tè selvatico di Taiwan, al cacao e vermouth, alla birra artigianale italiana e ai vini di produttori come Ceretto e Biondi-Santi. Alcune attività sono gratuite, altre prevedono un biglietto e per diverse iniziative è necessaria la prenotazione.
Approfondimento
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Incontri e dibattiti
Accanto al cibo c'è poi la parte dedicata al dibattito. La Slow Food Arena, in piazza Castello, sarà uno dei principali luoghi di confronto: qui si parlerà, tra gli altri temi, di diritto al cibo, popoli indigeni, giovani, educazione alimentare, comunità e rapporto tra mondo digitale e sistemi alimentari. In programma anche gli incontri delle reti Slow Food provenienti da Asia e Pacifico, Africa, Americhe ed Europa. Tra gli ospiti di Terra Madre Salone del Gusto 2026 ci sono nomi provenienti da mondi diversi: Mario Calabresi parteciperà, insieme a Riccardo Dugini e Barbara Nappini, a “40Pod”, uno degli appuntamenti dedicati ai quarant’anni di Slow Food. Spazio anche al teatro con Lella Costa e Moni Ovadia, protagonisti dell’incontro “Buono, Pulito e Giusto”, e con Paolo Hendel, ospite di “Un’altra idea di mondo”. Tra gli esperti coinvolti c’è lo storico dell’alimentazione Massimo Montanari. E poi una serie di voci internazionali: da Satish Kumar ad Alice Waters, passando per Raj Patel, Eric Schlosser e Roberto Danovaro.
L’attenzione all’ambiente
Un altro filone attraversa il programma: il rapporto tra alimentazione e ambiente. Tra gli incontri segnalati dall'organizzazione ci sono “Noi siamo mare. Come rigenerare la biodiversità marina”, dedicato agli ecosistemi marini, e “Terra e pace”, oltre a appuntamenti sull'agricoltura, sulle filiere e sul futuro dei sistemi alimentari. La biodiversità è infatti il tema scelto per l'edizione 2026, declinato non soltanto nella sua dimensione naturale e agricola, ma anche culturale e sociale.
Per i più piccoli
Non mancano gli appuntamenti pensati per il pubblico più giovane. Le attività di educazione coinvolgono scuole, bambine e bambini e propongono giochi sensoriali, laboratori e incontri legati al cibo e alla conoscenza degli alimenti. Anche la città diventa parte del programma: ristoranti, locali, scuole, orti scolastici e di comunità sono coinvolti nelle iniziative collegate alla manifestazione.