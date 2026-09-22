Terra Madre Salone del Gusto dal 24 settembre: programma ed eventi

Quattro giorni di incontri, degustazioni, laboratori e spettacoli nel cuore di Torino. Terra Madre Salone del Gusto torna dal 24 al 27 settembre con un programma che intreccia cibo, biodiversità, ambiente e cultura, nel segno dei 40 anni di Slow Food ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

“Biodiversity. Be diversity”. Il motto di Terra Madre - Salone del Gusto 2026 che si tiene a Torino dal 24 al 27 settembre celebra lo slow food, l’attenzione all’ambiente e ai costi sociali del cibo. È la sedicesima edizione dell’iniziativa che quest’anno porta nel cuore della città produttori, contadine e contadini, cuoche e cuochi, pescatrici e pescatori, allevatrici e allevatori, ricercatrici e ricercatori e attiviste e attivisti da tutto il mondo. Il filo conduttore è proprio a biodiversità, intesa non soltanto come la varietà delle specie e delle coltivazioni, ma anche quella dei saperi, delle culture e delle comunità che ruotano attorno al cibo. Un'edizione particolare anche per la storia di Slow Food: quest’anno l'associazione compie 40 anni e Terra Madre si svolge per la prima volta dopo la morte del suo fondatore, Carlo Petrini, scomparso a Bra il 21 maggio scorso all’età di 76 anni.

Il mercato Il cuore dell'evento sarà il Mercato di Terra Madre, distribuito tra piazza San Carlo, piazza Castello, piazza Carlo Alberto, via Roma, piazza C.L.N. e piazza Vittorio Veneto. Oltre 600 produttrici e produttori dall'Italia e dall'estero porteranno in città prodotti e lavorazioni legati ai territori e alla tutela della biodiversità, ai quali si aggiungo anche i Presidi Slow Food, l'Arca del Gusto e le diverse comunità della rete internazionale. Degustazioni Per chi cerca un’esperienza di degustazione, il programma comprende centinaia di appuntamenti tra Laboratori del Gusto, masterclass, degustazioni e appuntamenti a tavola. Si va dai vini ai formaggi, dal caffè al cacao, dalla birra al miele. Tra gli appuntamenti in calendario ci sono, per esempio, degustazioni dedicate al tè selvatico di Taiwan, al cacao e vermouth, alla birra artigianale italiana e ai vini di produttori come Ceretto e Biondi-Santi. Alcune attività sono gratuite, altre prevedono un biglietto e per diverse iniziative è necessaria la prenotazione. Approfondimento Cersaie 2026 a Bologna dal 21 settembre: programma ed eventi