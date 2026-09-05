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Vinòforum 2026, a Roma una settimana tra grandi vini e alta cucina

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Una settimana dedicata al gusto, tra grandi etichette, territori da scoprire e protagonisti dell’alta cucina. Degustazioni, incontri e cene d’autore accompagneranno il pubblico in un viaggio tra tradizione, ricerca e nuove contaminazioni

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Da lunedì 7 a domenica 13 settembre 2026, Piazza di Siena a Villa Borghese ospita Vinòforum, appuntamento dedicato al mondo del vino e dell’enogastronomia. Per sette giorni saranno protagoniste oltre 800 cantine e più di 3.200 etichette, insieme a produttori, consorzi e realtà provenienti dall’Italia e da alcuni dei più importanti territori vitivinicoli internazionali. Il programma propone degustazioni, incontri e approfondimenti pensati per raccontare il vino attraverso le persone e i territori d’origine, con un calendario di Wine Top Tasting curato dall’Associazione Italiana Sommelier. Tra gli appuntamenti, masterclass dedicate al Sangiovese, al Pinot Nero della Borgogna, al Chianti Classico, allo Champagne, al Sake giapponese, ai vini del Sudafrica, al Timorasso, al Valdobbiadene e ai grandi Riesling di Alsazia e Mosella.

Sette cene d’autore e un viaggio oltre i confini italiani

Accanto alle degustazioni, spazio alle The Night Dinner, sette cene d’autore affidate ad altrettanti chef e dedicate al tema del “fattore umano” nella ristorazione, tra memoria, presente e futuro. Ogni serata sarà costruita in tre tempi, con menu, abbinamenti enologici e una narrazione multisensoriale accompagnata da proiezioni e musica. Tra le novità del 2026 anche il percorso dedicato al Parmigiano Reggiano, con degustazioni e abbinamenti in vista del primo Corso di Assaggiatore Ufficiale in programma a Roma da ottobre. La manifestazione amplia inoltre lo sguardo internazionale con i vini della Spagna e delle sue regioni, dalla Catalogna all’Andalusia, e con la Georgia, forte di una delle tradizioni vitivinicole più antiche al mondo. L’appuntamento sarà aperto ogni giorno dalle 19 alle 24, con chiusura all’1 il venerdì e il sabato.

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