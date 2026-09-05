Nasce la Mostra del Cinema di Conegliano: evento presentato a Venezia

Nasce la Mostra del Cinema di Conegliano: evento presentato al Lido di VeneziaLifestyle
Un nuovo appuntamento che sorge tra le colline del Prosecco dedicato non solo al mondo cinematografico ma anche alla cultura e alla valorizzazione del territorio veneto. La presentazione ufficiale in occasione dell’83esima Mostra del Cinema di Venezia con l’attore Giorgio Pasotti in qualità di Presidente Onorario. L’evento è diretto artisticamente dalla giornalista e conduttrice Claudia Conte e dal manager culturale Maximilian Law
Cinema, cultura e territorio. Nasce attorno a questi tre cardini la Mostra del Cinema di Conegliano - Colline del Prosecco: un nuovo appuntamento dedicato al mondo cinematografico e alla valorizzazione della Regione Veneto. Un progetto che vede la luce proprio in occasione di uno dei più importanti appuntamenti nel settore: l’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il progetto, diretto artisticamente dalla giornalista e conduttrice Claudia Conte e dal manager culturale Maximilian Law, sarà presentato ufficialmente sabato 5 settembre 2026 alle ore 19.00 all’Hotel Excelsior del Lido, nello spazio della Regione del Veneto e della Veneto Film Commission. Ospite d'eccezione l’attore e regista Giorgio Pasotti che ricopre il ruolo di presidente onorario. La sua presenza accompagnerà il percorso della nuova manifestazione e rappresenterà un importante punto di raccordo con il mondo della settima arte e i suoi protagonisti. Alla presentazione veneziana interverranno anche l’on. Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati, l’assessore regionale alla Cultura Valeria Mantovan e il sindaco di Conegliano Fabio Chies.
La Mostra di Conegliano
La prima edizione della Mostra del Cinema di Conegliano è in programma dal 2 al 4 ottobre 2026. Il calendario prevede anteprime, incontri con registi, autori e interpreti, serate di gala, premiazioni e talk dedicati al cinema e alle eccellenze del territorio. “Vogliamo costruire un nuovo appuntamento capace di mettere in dialogo cinema, cultura, talento e territorio, valorizzando uno dei luoghi più straordinari del nostro Paese”, dichiara Claudia Conte. “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, riconosciute Patrimonio Mondiale UNESCO, rappresentano una cornice ideale per un progetto che guarda al cinema come strumento di racconto, incontro e promozione culturale”. L’obiettivo è infatti quello di dare vita a un nuovo polo di incontro tra cinema, cultura e valorizzazione territoriale, portando nelle Colline del Prosecco un appuntamento capace di coinvolgere professionisti del settore, istituzioni, pubblico e nuove generazioni.
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La premiazione
Nel corso della conferenza stampa di presentazione della Mostra sarà inoltre conferito a Fabia Maserati il Premio Eccellenza del Made in Italy, riconoscimento dedicato alla straordinaria storia familiare e imprenditoriale che ha contribuito a rendere il nome Maserati uno dei simboli più conosciuti dell’ingegno italiano nel mondo. Il premio arriva in un momento di particolare attenzione internazionale sulla storia della famiglia Maserati, al centro del prossimo film “Maserati: The Brothers”, diretto da Bobby Moresco e prodotto da Andrea Iervolino. Durante l’incontro veneziano sarà proiettato in anteprima il trailer della pellicola.
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