Nasce la Mostra del Cinema di Conegliano: evento presentato a Venezia

Un nuovo appuntamento che sorge tra le colline del Prosecco dedicato non solo al mondo cinematografico ma anche alla cultura e alla valorizzazione del territorio veneto. La presentazione ufficiale in occasione dell’83esima Mostra del Cinema di Venezia con l’attore Giorgio Pasotti in qualità di Presidente Onorario. L’evento è diretto artisticamente dalla giornalista e conduttrice Claudia Conte e dal manager culturale Maximilian Law ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Cinema, cultura e territorio. Nasce attorno a questi tre cardini la Mostra del Cinema di Conegliano - Colline del Prosecco: un nuovo appuntamento dedicato al mondo cinematografico e alla valorizzazione della Regione Veneto. Un progetto che vede la luce proprio in occasione di uno dei più importanti appuntamenti nel settore: l’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il progetto, diretto artisticamente dalla giornalista e conduttrice Claudia Conte e dal manager culturale Maximilian Law, sarà presentato ufficialmente sabato 5 settembre 2026 alle ore 19.00 all’Hotel Excelsior del Lido, nello spazio della Regione del Veneto e della Veneto Film Commission. Ospite d'eccezione l’attore e regista Giorgio Pasotti che ricopre il ruolo di presidente onorario. La sua presenza accompagnerà il percorso della nuova manifestazione e rappresenterà un importante punto di raccordo con il mondo della settima arte e i suoi protagonisti. Alla presentazione veneziana interverranno anche l’on. Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati, l’assessore regionale alla Cultura Valeria Mantovan e il sindaco di Conegliano Fabio Chies.

La Mostra di Conegliano La prima edizione della Mostra del Cinema di Conegliano è in programma dal 2 al 4 ottobre 2026. Il calendario prevede anteprime, incontri con registi, autori e interpreti, serate di gala, premiazioni e talk dedicati al cinema e alle eccellenze del territorio. “Vogliamo costruire un nuovo appuntamento capace di mettere in dialogo cinema, cultura, talento e territorio, valorizzando uno dei luoghi più straordinari del nostro Paese”, dichiara Claudia Conte. “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, riconosciute Patrimonio Mondiale UNESCO, rappresentano una cornice ideale per un progetto che guarda al cinema come strumento di racconto, incontro e promozione culturale”. L’obiettivo è infatti quello di dare vita a un nuovo polo di incontro tra cinema, cultura e valorizzazione territoriale, portando nelle Colline del Prosecco un appuntamento capace di coinvolgere professionisti del settore, istituzioni, pubblico e nuove generazioni. Leggi anche Venezia 83, in concorso Cedric Kahn e La città dei vivi