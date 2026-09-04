In programma proiezioni, un panel alla NYU e il confronto tra il celebre burattino di Garrone e quello di Comencini, con contributi video dei due registi. L'iniziativa rientra nel progetto "The Carlo Collodi Legacy", sostenuto da istituzioni italiane e dal Consolato a New York ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

New York dedica tre giorni a Pinocchio per celebrare i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, autore che ha dato vita a uno dei personaggi più riconoscibili della cultura italiana. Dall'8 al 10 settembre, la città ospiterà una rassegna che attraversa cinema, animazione, illustrazione e ricerca accademica ripercorrendo l'opera dallo scrittore, umorista e giornalista fiorentino (all'anagrafe Carlo Lorenzini).

La rassegna "The Carlo Collodi Legacy", l'eredità di Carlo Collodi, rappresenta la seconda parte di Spotlight: Italy on Screen Today New York - Viaggio tra Carlo Collodi e la Campagna Oscar, un progetto ideato e diretto artisticamente da Loredana Commonara. L'obiettivo è raccontare la persistenza di Pinocchio come figura universale, capace di attraversare generazioni, linguaggi e culture. "Pinocchio è nato in Italia, ma ormai appartiene al mondo", afferma Commonara: "Ogni generazione lo riscopre e ogni artista gli restituisce una nuova voce".

L'apertura alla Sullaluna NYC e il panel accademico L'8 settembre la manifestazione si aprirà alla Sullaluna NYC, libreria indipendente di Brooklyn. In programma Il Burattino e la Balena di Roberto Catani e Pinocchio di Beatrice Pucci. A introdurre l'incontro sarà la storica Vanessa Roghi, Tiro a Segno Visiting Fellow alla New York University. Il 9 settembre la Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University ospiterà il panel Le Molte Vite di Pinocchio. Tra i relatori figurano studiosi come Larry Wolff, Perri Klass e David Forgacs impegnati a discutere la longevità del personaggio e le sue continue metamorfosi.

Il confronto cinematografico al Quad Cinema Il 10 settembre la rassegna si chiuderà al Quad Cinema di Manhattan con un confronto tra due celebri riletture italiane: il Pinocchio di Matteo Garrone, con Roberto Benigni nei panni di Geppetto, e Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, lo sceneggiato televisivo del 1972 che ha segnato l'immaginario di milioni di italiani. La versione proposta a New York sarà quella cinematografica, sottotitolata in inglese, con il cast storico: Andrea Balestri (Pinocchio), Nino Manfredi (Geppetto), Gina Lollobrigida (Fata Turchina), Franco Franchi e Ciccio Ingrassia (il Gatto e la Volpe), Vittorio De Sica (il giudice) e Lionel Stander (Mangiafuoco). Vedi anche Sydney Sweeney e Argentero a Venezia al party di Armani. FOTO

Le testimonanze di Garrone e Comencini Garrone parteciperà alla serata con un contributo video dedicato al suo film, mentre Francesca Comencini ricorderà l'opera del padre. Il dialogo tra le due testimonianze offrirà un confronto ideale tra generazioni del cinema italiano, mostrando come Pinocchio continui a essere terreno fertile per nuove letture artistiche e narrative.

