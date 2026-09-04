F1, il Gran premio d’Italia corre anche sui francobolli

L'attesa per il Gran Premio d'Italia accende l'Autodromo Nazionale di Monza, ma la storia del "Tempio della Velocità" passa anche dalla filatelia.

Tra le emissioni più rappresentative c’è quella del 2022: il francobollo dedicato al centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza, inaugurato nel 1922 e divenuto nel tempo uno dei circuiti più celebri del motorsport mondiale. L’immagine raffigura una fase del secondo Gran Premio d’Italia disputato a Monza, celebrando un luogo che ha accompagnato generazioni di piloti e appassionati e che continua a rappresentare un simbolo dello sport automobilistico.