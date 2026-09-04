Firenze Comics 2026: date, programma e ospiti della 10° edizione

La decima edizione dell'evento dedicato alla cultura pop sarà ospitata il 5 e 6 settembre dal Parco di Villa Montalvo, a Campi Bisenzio, Firenze

Si terrà dal 5 al 6 settembre la decima edizione del FirenzeComics. Due giornate dedicate alla cultura pop, con ospiti e decine di artisti, ospitate dal Parco di Villa Montalvo, a Campi Bisenzio, Firenze. Duecento gli stand dedicati a fumetti, giochi, collezionismo, artigianato, cosplay. Presente anche un’area videogiochi, gli appuntamenti con il K-pop Show, il wrestling, la VR zone e la gara di cosplay.

A occupare gli spazi del Parco di Villa Montalvo ci saranno oltre 100 stand di merchandising, un’area vintage con oltre 300 espositori, il mercatino delle streghe con oltre 50 stand, un’area videogame che metterà d’accordo gli amanti del retrogaming e i giocatori più giovani che apprezzano la realtà virtuale, una dedicata ai giochi di ruolo, un ampia area artisti con 30 disegnatori, laboratori perbambini, il K-pop Show, gli Spettacoli di wrestling, gli stand occupati da fumetterie e librerie specializzate.

A presentare Firenze Comics 2026 dal palco centrale saranno due volti amatissimi del mondo cosplay e pop.

Ospite d’onore della decima edizione di Firenze Comics sarà Cristina D’Avena, pronta a portare al Parco di Villa Montalvo tutto il suo vastissimo repertorio di sigle dei cartoni animati. Oltre al live, la cantante da oltre 7 milioni di copie vendute sarà disponibile per un meet and great con i fan.

L’area artisti sarà popolata da 30 disegnatori. Tra loro spiccano: Ester Cardella; Krisfits; Elena Chiappini; Giorgio Espen (autore della mascotte dell’evento); Franco Tempesta; Igor Chimisso. Tra gli ospiti non disegnatori spicca la presenza di Claudio Moneta, attore e doppiatore di Sponge Bob.

Il parcheggio

La struttura è dotata di parcheggio gratuito adiacente all’area della fiera ed è completamente agibile alle persone con disabilità, per i quali oltre all’ingresso gratuito, sono previsti servizi igienici accessibili e aree percorribili senza barriere architettoniche.

Dove mangiare

All’evento saranno presenti diverse aree ristoro che offriranno ai visitatori una scelta tra street food giapponese, cucina toscana e 3 punti bar.