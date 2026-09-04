Gran Premio d'Italia, a Monza e Milano la F1 è anche di Lego

Fino al 6 settembre, in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, tra Piazza Sempione, l'Autodromo di Monza e il centro della città brianzola sono previste installazioni, attività per famiglie e iniziative dedicate a Michael Schumacher e alla Ferrari F2004
Il Gran Premio d'Italia 2026 non si ferma all'Autodromo di Monza. In occasione del weekend di Formula 1, dal 3 al 6 settembre, alcune iniziative legate a Lego portano tra Milano e Monza installazioni, attività per famiglie e appuntamenti dedicati alla Formula 1. Gli eventi si concentrano in tre luoghi: Piazza Sempione a Milano, la Fan Zone dell'Autodromo Nazionale Monza e il Palazzo dell'Arengario nel centro di Monza.
A Milano un'installazione dedicata a Schumacher
In piazza Sempione a Milano, fino a domenica 6 settembre, tre grandi strutture a forma di mattoncino ospitano uno spettacolo serale di video e luci dedicato alla Ferrari F2004 e a Michael Schumacher. L'iniziativa è legata ai 30 anni dall'arrivo del pilota tedesco nella Scuderia Ferrari HP e si svolge con il patrocinio del Comune di Milano.
Lo spettacolo è previsto ogni sera dalle 19 alle 22, con repliche ogni 30 minuti. L'apertura dell'iniziativa si è tenuta giovedì 3 settembre con una serata condotta da Linus, direttore artistico di Radio Deejay, e Carlo Vanzini, giornalista e voce di Sky Sport F1.
Un mosaico da quasi 85mila mattoncini
Sempre in Piazza Sempione è stata allestita un'area nella quale i visitatori possono realizzare tessere che andranno a comporre un mosaico dedicato alla Ferrari F2004 e a Schumacher. Il progetto è stato ideato da Riccardo Zangelmi, unico Lego Certified Professional in Italia.
L'opera, una volta completata, misurerà 3 metri per 1,80 e sarà composta da quasi 85mila mattoncini in 22 colori. L'area è aperta il 3 e 4 settembre dalle 16 alle 19 e il 5 e 6 settembre dalle 10 alle 19. L'accesso è gratuito.
Le attività nella Fan Zone di Monza
All'interno dell'Autodromo Nazionale Monza, nella Fan Zone, è presente "The Home of LEGO F1", uno spazio dedicato al rapporto tra il marchio e il campionato di Formula 1. Tra le attività previste c'è un workshop che permette di vedere da vicino l'alettone anteriore e il volante di una delle vetture Lego F1 Big Builds in scala 1:1 utilizzate nella Parata dei Piloti del Gran Premio di Miami 2025.
Il percorso comprende inoltre due caschi di grandi dimensioni nei quali i visitatori possono entrare e un'attività digitale per creare e personalizzare una F1 Team Minifigure, che può poi essere stampata su un Team Pass. Nella stessa area è presente un punto vendita con i prodotti Lego dedicati alla Formula 1.
All'Arengario i caschi di Leclerc e Hamilton
Le iniziative proseguono nel centro di Monza, al Palazzo dell'Arengario di Piazza Roma, nell'ambito del Monza FuoriGP. Sono presenti due aree: una con tavoli da gioco, mattoncini e spazi per fotografie a tema Formula 1, pensata per bambini e famiglie; l'altra dedicata all'esposizione dei set LEGO Editions Casco di Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP e LEGO Editions Casco di Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP. L'accesso è gratuito: dal 4 al 6 settembre dalle 10 alle 20. Durante il fine settimana sono previste anche attività dedicate agli iscritti a Lego Insiders, il programma fedeltà del marchio.