Gran Premio d'Italia, a Monza e Milano la F1 è anche di Lego

Fino al 6 settembre, in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, tra Piazza Sempione, l'Autodromo di Monza e il centro della città brianzola sono previste installazioni, attività per famiglie e iniziative dedicate a Michael Schumacher e alla Ferrari F2004 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Gran Premio d'Italia 2026 non si ferma all'Autodromo di Monza. In occasione del weekend di Formula 1, dal 3 al 6 settembre, alcune iniziative legate a Lego portano tra Milano e Monza installazioni, attività per famiglie e appuntamenti dedicati alla Formula 1. Gli eventi si concentrano in tre luoghi: Piazza Sempione a Milano, la Fan Zone dell'Autodromo Nazionale Monza e il Palazzo dell'Arengario nel centro di Monza.

A Milano un'installazione dedicata a Schumacher In piazza Sempione a Milano, fino a domenica 6 settembre, tre grandi strutture a forma di mattoncino ospitano uno spettacolo serale di video e luci dedicato alla Ferrari F2004 e a Michael Schumacher. L'iniziativa è legata ai 30 anni dall'arrivo del pilota tedesco nella Scuderia Ferrari HP e si svolge con il patrocinio del Comune di Milano. Lo spettacolo è previsto ogni sera dalle 19 alle 22, con repliche ogni 30 minuti. L'apertura dell'iniziativa si è tenuta giovedì 3 settembre con una serata condotta da Linus, direttore artistico di Radio Deejay, e Carlo Vanzini, giornalista e voce di Sky Sport F1.

Un mosaico da quasi 85mila mattoncini Sempre in Piazza Sempione è stata allestita un'area nella quale i visitatori possono realizzare tessere che andranno a comporre un mosaico dedicato alla Ferrari F2004 e a Schumacher. Il progetto è stato ideato da Riccardo Zangelmi, unico Lego Certified Professional in Italia. L'opera, una volta completata, misurerà 3 metri per 1,80 e sarà composta da quasi 85mila mattoncini in 22 colori. L'area è aperta il 3 e 4 settembre dalle 16 alle 19 e il 5 e 6 settembre dalle 10 alle 19. L'accesso è gratuito.

Le attività nella Fan Zone di Monza All'interno dell'Autodromo Nazionale Monza, nella Fan Zone, è presente "The Home of LEGO F1", uno spazio dedicato al rapporto tra il marchio e il campionato di Formula 1. Tra le attività previste c'è un workshop che permette di vedere da vicino l'alettone anteriore e il volante di una delle vetture Lego F1 Big Builds in scala 1:1 utilizzate nella Parata dei Piloti del Gran Premio di Miami 2025. Il percorso comprende inoltre due caschi di grandi dimensioni nei quali i visitatori possono entrare e un'attività digitale per creare e personalizzare una F1 Team Minifigure, che può poi essere stampata su un Team Pass. Nella stessa area è presente un punto vendita con i prodotti Lego dedicati alla Formula 1.