Giornata del cane, i dati sull'abbandono estivo

In Italia si stimano circa 130mila animali abbandonati ogni anno, tra cui 80mila cani e 50mila gatti. Agosto è il mese più critico e nei mesi estivi si concentra circa il 30% degli abbandoni. Ma cresce anche il pet tourism: quest’estate 6,1 milioni di italiani hanno viaggiato con il proprio animale

Agosto, il mese dedicato alle vacanze, è quello in cui il fenomeno raggiunge il picco. In occasione della Giornata mondiale del cane, che si celebra il 26 agosto, torna così ad accendersi l'attenzione su una piaga che continua a coinvolgere migliaia di animali. La ricorrenza è stata istituita negli Stati Uniti nel 2004 dall'esperta di animali domestici Colleen Paige, che scelse il 26 agosto perché proprio quel giorno, quando aveva dieci anni, la sua famiglia adottò il suo primo cane, un Labrador di nome Sheltie. Una giornata nata per celebrare il legame tra persone e cani e per richiamare l'attenzione sul loro benessere, che diventa così anche l'occasione per fare il punto su abbandoni e responsabilità.

Abbandonare un animale è un reato

Per sensibilizzare i padroni contro la piaga dell'abbandono, la Lega antivivisezionista ha rilanciato ad agosto la campagna "Fuori il traditore", realizzata insieme ad alcuni volti dello spettacolo e della tv. L'obiettivo è cambiare la percezione sociale dell'abbandono e ricordare che lasciare un animale per strada non è un gesto di leggerezza, ma un vero e proprio reato. "Una società evoluta e coesa condanna i crimini, non li normalizza", è il messaggio della campagna. Quest'anno Igor Righetti, insieme al pet influencer Byron Righetti e a Lorenzo Castelluccio, ha realizzato uno spot che definisce l'abbandono come una condanna per un animale considerato parte della famiglia. "Questo reato deve essere condannato dalla coscienza collettiva", ha ricordato il presidente della Leal Gianmarco Prampolini, sottolineando come la percezione dell'abbandono come reato debba ancora sedimentare nella società. L'abbandono di animali è punito dall'articolo 727 del Codice penale con l'arresto fino a un anno o con un'ammenda da 5mila a 10mila euro. Se avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo; se viene commesso utilizzando un veicolo, è prevista anche la sospensione della patente.

Secondo Coldiretti, inoltre, circa il 30% dei 130mila animali che ogni anno vengono abbandonati in Italia si concentra nei mesi estivi. L'abbandono rappresenta non solo un grave gesto di crudeltà, ma anche un problema per la sicurezza stradale e un costo per la collettività.

Il vacanza con gli animali: il 30% li ha portati con sé

Ma proprio mentre agosto continua a essere il mese più critico per gli abbandoni, il rapporto degli italiani con gli animali domestici racconta - fortunatamente - anche una realtà diversa. Sempre più persone scelgono infatti di organizzare le proprie vacanze insieme al cane o al gatto, e strutture ricettive e servizi di trasporto si stanno adeguando a questa nuova domanda.

Quest'estate sono stati 6,1 milioni gli italiani che hanno scelto di partire per le vacanze insieme al proprio animale domestico, quasi uno su sei tra coloro che si sono messi in viaggio, secondo un'analisi Coldiretti/Ixè. Tra chi possiede un animale domestico, il 30% ha deciso di portarlo con sé, mentre il 43% lo ha affidato a parenti, amici o pensioni specializzate. C'è poi un 27% che avrebbe voluto partire insieme al proprio pet ma ha rinunciato per la mancanza di strutture in grado di accoglierlo.

La crescita del pet tourism sta spingendo così alberghi, bed & breakfast e soprattutto agriturismi a organizzarsi per ospitare gli animali da compagnia, con spazi all'aperto e servizi dedicati. Sono aumentate anche le spiagge attrezzate per accogliere cani e altri animali, con aree d'ombra, punti acqua, docce e spazi per il gioco.

Secondo una ricerca Jfc, in Italia i cani e i gatti registrati sono ormai circa 16,5 milioni, un numero 2,3 volte superiore a quello dei figli di età inferiore ai 14 anni. E il fenomeno non riguarda soltanto l'Italia: in Europa si contano 89,6 milioni di cani e 108,3 milioni di gatti da compagnia, per un totale di circa 198 milioni di animali. Per l'estate 2026 le destinazioni montane e appenniniche sono state scelte nel 35,4% dei casi da chi viaggia con il proprio animale. Il Trentino-Alto Adige è risultato la regione considerata più pet friendly, seguito da Emilia-Romagna e Toscana. All'estero, invece, la destinazione preferita è stata la Francia, seguita da Spagna e Germania.

Complessivamente, secondo Jfc, sono state 3 milioni e 975mila le famiglie italiane che quest'anno hanno fatto almeno una vacanza in compagnia del proprio pet, per oltre 73 milioni di presenze turistiche e un valore stimato in 9 miliardi e 560 milioni di euro. Il mercato potenziale sarebbe però ancora più ampio e potrebbe raggiungere quota 15 miliardi e 802 milioni di euro.

Anche i trasporti si stanno adeguando. Vueling ha ricordato che nel 2025 gli animali trasportati dalla compagnia hanno superato ancora una volta quota 100mila, per il terzo anno consecutivo. Di questi, 15mila hanno viaggiato sui voli da e per gli aeroporti italiani. E nei primi sette mesi del 2026 erano già stati trasportati 60mila animali.