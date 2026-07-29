Il caldo spinge le vacanze in montagna: +5,8% su 2025. La classifica delle mete più ambiteLifestyle
Crescita marcata del turismo estivo in quota: 7,8 milioni di arrivi e oltre 79 milioni di presenze, per un fatturato stimato di 6,6 miliardi. Le mete più richieste sono Cortina, Madonna di Campiglio e Courmayeur. Le preferenze premiano anche le "destinazioni minori"
L'estate segna un forte aumento dei flussi turistici verso la montagna, complice il caldo intenso. Secondo l'osservatorio sulla montagna estiva di Jfc, pubblicato in anteprima da Ansa, si stimano circa 7,8 milioni di arrivi (+14,4% rispetto all'estate precedente) e oltre 79 milioni di presenze nelle aree montane e appenniniche italiane (+5,8%), per un fatturato complessivo di 6,6 miliardi di euro (+8,2%). La crescita è sostenuta anche dall'aumento dei costi di viaggio (+6,3%) legati alle vacanze in quota.
La classifica delle destinazioni più richieste
Sempre secondo l'osservatorio di Jfc, Cortina d'Ampezzo guida la classifica delle mete più desiderate con 2.717 voti, seguita da Madonna di Campiglio (2.493) e Courmayeur (2.105). Al quarto posto la lombarda Livigno che con 1.951 voti perde tre posizioni rispetto allo scorso anno, seguita dalla valdostana Breuil Cervinia con 1.636 voti e ben cinque posizioni conquistate, dalla lombarda Ponte di Legno con 1.429 voti e una posizione conquistata e dalla new entry altoatesina San Candido con 1.375 voti, miglior debutto nelle top 20. Stabile in ottava posizione la lombarda Bormio con 1.345 voti, mentre l'abruzzese Roccaraso con 1.340 voti perde tre posizioni. La piemontese Sestriere registra la miglior risalita: +8 posizioni con 1.300 voti.
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Le preferenze degli italiani
Secondo Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile dell'osservatorio, "è interessante notare il sempre maggiore interesse degli italiani verso le cosiddette 'destinazioni minori' che, in realtà, non sono per nulla minori perché conquistano specifiche classifiche. Risulta così che Sauris è considerata la destinazione più 'rilassante e tranquilla', mentre Moso in Passiria quella più 'green e sostenibile'. È, invece, Cortina d'Ampezzo a vincere la classifica come la più trendy e anche la più lussuosa, mentre Madonna di Campiglio è indicata come quella più giovanile e divertente. Invece è Ortisei la destinazione montana più adatta ad ospitare 'famiglie con bambini', mentre quella con il miglior rapporto prezzo/qualità è Roccaraso". Nella classifica degli ambiti regionali per l'offerta "montagna estiva" vince il Trentino, seguito da Alto Adige e Veneto.