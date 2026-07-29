Le preferenze degli italiani

Secondo Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile dell'osservatorio, "è interessante notare il sempre maggiore interesse degli italiani verso le cosiddette 'destinazioni minori' che, in realtà, non sono per nulla minori perché conquistano specifiche classifiche. Risulta così che Sauris è considerata la destinazione più 'rilassante e tranquilla', mentre Moso in Passiria quella più 'green e sostenibile'. È, invece, Cortina d'Ampezzo a vincere la classifica come la più trendy e anche la più lussuosa, mentre Madonna di Campiglio è indicata come quella più giovanile e divertente. Invece è Ortisei la destinazione montana più adatta ad ospitare 'famiglie con bambini', mentre quella con il miglior rapporto prezzo/qualità è Roccaraso". Nella classifica degli ambiti regionali per l'offerta "montagna estiva" vince il Trentino, seguito da Alto Adige e Veneto.