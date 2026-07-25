Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

David Salle, l'Arte e l'Intelligenza Artificiale che non ti aspetti

Sabrina Rappoli

Cambia il processo creativo, David Salle, ma non abbandona il gesto pittorico in senso stretto, perché l'uso dell'IA può soltanto amplificare ciò che la creatività umana rende possibile. L'intervista all'artista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ