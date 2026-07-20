Con l'aumento dei prezzi, i consumatori europei comprano meno caffè ma di qualità più alta e scelgono sempre più i chicchi, insieme alle macchine con macinacaffè integrato. Per Giuseppe Lavazza, presidente del gruppo, è la "tendenza più importante" del settore: un passaggio che ridimensiona il modello di capsule e cialde. In Italia le vendite di chicchi sono salite del 33% ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il rincaro del caffè sta ridisegnando i consumi in Europa: si acquista meno prodotto, ma si punta sulla qualità, e cresce la richiesta di chicchi e di macchine domestiche con macinacaffè integrato. È il segnale di un modello (quello di capsule e cialde) che per anni ha guidato il consumo casalingo e che ora perde centralità. A leggere il cambiamento è Giuseppe Lavazza, presidente dell'omonimo gruppo, che in un'intervista al Financial Times definisce lo spostamento verso i chicchi la "tendenza più importante" del comparto.

I prezzi restano sotto pressione Il settore arriva da quattro anni turbolenti. Maltempo, raccolti scarsi e tensioni sulle forniture hanno spinto arabica e robusta fino a livelli record nel 2025, costringendo i torrefattori a ritoccare più volte i listini. In condizioni normali, quando l'arabica diventa troppo cara, l'industria può contenere i costi aumentando la quota di robusta nelle miscele: stavolta, però, il rialzo simultaneo delle due varietà ha ridotto i margini di manovra. Il risultato è stato uno scaricamento dei rincari lungo tutta la filiera, fino a supermercati, bar e consumatori. Un'inversione dei prezzi al dettaglio, per ora, non è all'orizzonte. Al Financial Times Lavazza spiega che non ritiene questo il momento per pensare a un taglio dei prezzi, e non esclude del tutto ulteriori aumenti dei listini.

"Meno ma meglio" La reazione dei consumatori non si è limitata a ridurre gli acquisti. Una parte del pubblico ha cambiato il tipo di prodotto, orientandosi verso la qualità. Molti, osserva Lavazza, comprano ormai "meno ma meglio": quantità minori, ma maggiore attenzione all'esperienza. Le persone, spiega, cercano i chicchi e vogliono forse ricreare a casa l'esperienza del bar, preferendo consumarne un po' meno ma di livello superiore. Il meccanismo è concreto: macinare al momento avvicina il caffè domestico a quello del banco, e la diffusione delle macchine automatiche con macinacaffè integrato ha reso l'abitudine più accessibile. È il segnale di un rallentamento del sistema costruito su capsule e cialde, per anni motore del consumo casalingo grazie a praticità e standardizzazione del risultato. Approfondimento Caffè ed effetti sul sonno, quante ore prima di dormire si può bere

I numeri in Europa Fino a maggio, le vendite di chicchi sono cresciute del 35% in Francia, del 33% in Italia e del 31,2% in Germania. Proprio la Germania viene indicata come il mercato più avanzato nella trasformazione, dove i chicchi rappresentano ormai un segmento più ampio del tradizionale tostato e macinato. Il dato italiano è significativo perché arriva da un Paese storicamente legato all'espresso, alla moka e alle capsule. La scelta dei chicchi segnala una maggiore disponibilità a investire in attrezzature domestiche e in prodotti percepiti come più qualitativi.

Una tendenza nata con la pandemia Il punto di svolta risale al periodo del Covid. La chiusura dei bar, il lavoro da casa e la maggiore permanenza domestica hanno spinto molte famiglie ad acquistare macchine più evolute. Quella che sembrava una risposta temporanea alle restrizioni si è consolidata come abitudine stabile: anche dopo il ritorno in ufficio e nei locali, molti hanno continuato a preparare caffè di qualità tra le mura di casa. Il consumo domestico è diventato più simile a un rito personale, con attenzione a miscela, macinatura e preparazione. Leggi anche Caffè e tè contro demenza e declino cognitivo? Cosa dicono i medici