Resort esclusivo nel cuore della foresta pluviale, è stato inaugurato nel 1958 e nelle sue stanze hanno soggiornato reali, politici e star della musica e del cinema. Unico albergo all'interno del Parco Nazionale di Iguazú, nel 2018 è diventato il primo hotel sudamericano a ricevere l'ambito riconoscimento a cinque stelle della Forbes Travel Guide e nel 2023 è stato riconosciuto come il miglior hotel del Brasile dalla classifica mondiale La Liste

E' incastonato nel Parco Nazionale di Iguazù, sul lato brasiliano, a una manciata di metri dalle più maestose cascate del mondo. Fondato nel 1958 e inaugurato dall'ex presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, l’Hotel Das Cataratas – A Belmond Hotel è conosciuto anche come "Pink Palace" per quella tinta rosa che lo caratterizza in netto contrasto con il bianco brillante dei suoi portici e parapetti. Unico albergo all'interno del Parco Nazionale di Iguazú, è circondato da 185.000 ettari di foresta tropicale ed occupa un’area di 15mila metri quadrati (il che lo rende una delle strutture più straordinarie del Sud America).

I riconoscimenti internazionali

Tra i suoi corridoi hanno passeggiato la Regina Margherita ed Eleanor Roosvelt ma anche Carlo e Diana d’Inghilterra e il magnate David Rockefeller e nelle sue stanze hanno dormito, tra i tanti, Bill Clinton, Rod Stewart e Paul Simon. 176 le camere oggi a disposizione degli ospiti, tutte arredate in stile coloniale con pavimenti in palissandro scuro, mobili intagliati, letti dalle lenzuola in cotone egiziano, tende floreali e pareti punteggiate da stampe botaniche. Nel 2018 è diventato il primo hotel sudamericano a ricevere l'ambito riconoscimento a cinque stelle della Forbes Travel Guide. Nel 2023 è stato riconosciuto come il miglior hotel del Brasile dalla classifica mondiale La Liste, ottenendo nuovamente il titolo nel 2025. Sempre nel 2025, si è distinto nella prestigiosa guida francese La Liste, classificandosi come l'hotel brasiliano con il punteggio più alto nella classifica "Top 1000 Hotels" con un punteggio di 97,50, il più alto tra le otto strutture del paese, ed è stato incluso anche nella lista estesa dei prestigiosi 50 Best Hotels.

Esperienze esclusive per gli ospiti

L’Hotel Das Cataratas – A Belmond Hotel è stata la prima struttura in America Latina a qualificarsi per la certificazione ISO 14001 per la gestione ambientale in riconoscimento delle sue politiche operative ecologiche. L'attenzione dell’albergo per l’ambiente è evidente in ogni dettaglio: mobili in legno massello, bagni ristrutturati con marmo bianco e piastrelle personalizzate, corridoi con tappeti dal design esclusivo e opere d'arte di Ludmila Demonte e Romilda Patez nelle camere. Per ammirare la natura in tutto il suo splendore l’Hotel Das Cataratas – A Belmond Hotel offre voli mozzafiato in elicottero, esperienze in barca al cospetto delle cascate, visite all’esotico santuario di uccelli del Parque des Aves, degustazioni di cachaca, più-nic in giardino, e, vero privilegio degli ospiti dell’albergo, passeggiate lungo il percorso del parco naturale anche negli orari che precedono l’apertura al pubblico.