Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 10 luglio (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 9 luglio
I numeri vincenti del Lotto del 10 luglio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 10 luglio 2026:
- Bari: 88 - 71 - 89 - 31 - 33
- Cagliari: 5 - 67 - 39 - 21 - 35
- Firenze: X - X - X - X - X
- Genova: 17 - 45 - 4 - 25 - 29
- Milano: 56 - 58 - 49 - 35 - 8
- Napoli: 49 - 56 - 19 - 68 - 8
- Palermo: X - X - X - X - X
- Roma: 59 - 51 - 22 - 62 - 41
- Torino: X - X - X - X - X
- Venezia: X - X - X - X - X
- Nazionale: X - X - X - X - X
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di venerdì 10 luglio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 10 luglio sono:
X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Numero oro: X
Doppio oro: X - X
Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 10 luglio
Ecco i numeri estratti il 10 luglio 2026:
La combinazione vincente è: X - X - X - X - X - X
Il numero Jolly è: X
Il numero Superstar è: X
Jackpot del Superenalotto del 10-07-2026: 191.700.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 11 luglio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli: 40 (manca da 140 estrazioni)
- Bari: 67 (manca da 128 estrazioni)
- Napoli: 1 (manca da 119 estrazioni)
- Torino: 49 (manca da 117 estrazioni)
- Bari: 66 (manca da 116 estrazioni)
- Bari: 10 (manca da 107 estrazioni)
- Bari: 48 (manca da 88 estrazioni)
- Venezia: 31 (manca da 86 estrazioni)
- Nazionale: 49 (manca da 85 estrazioni)
- Genova: 45 (manca da 78 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 67 (manca da 128 estrazioni) – 66 (da 116) – 10 (da 107)
- Cagliari: 19 (manca da 59 estrazioni) – 62 (da 54) – 54 (da 48)
- Firenze: 53 (manca da 64 estrazioni) – 66 e 16 (da 58) - 89 (da 57)
- Genova: 45 (manca da 78 estrazioni) – 63 (da 69) – 50 (da 60)
- Milano: 65 (manca da 73 estrazioni) – 39 (da 66) – 31 (da 65)
- Napoli: 40 (manca da 140 estrazioni) – 1 (da 119) – 84 (da 77)
- Palermo: 61 (manca da 68 estrazioni) – 47 (da 66) – 53 (da 65)
- Roma: 45 e 66 (mancano da 59 estrazioni) – 73 (da 48) – 25 e 13 (da 44)
- Torino: 49 (manca da 117 estrazioni) – 37 (da 64) – 18 (da 52)
- Venezia: 31 (manca da 86 estrazioni) – 25 e 4 (da 75) – 47 (da 74)
- Nazionale: 49 (manca da 85 estrazioni) – 52 (da 63) – 78 (da 60)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto dell'11 luglio sono:
- 88 (manca da 67) - 67 (da 59) - 32 (da 57) - 50 (da 54) - 11 (da 47) - 77 (da 46)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record