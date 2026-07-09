Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 9 luglio: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 9 luglio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Il gioco del Lotto in Italia è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanicache le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire:
L'estrazione del Lotto del 9 luglio 2026
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella del 9 luglio 2026:
- BARI: 61 – 1 – 90 – 69 – 54
- CAGLIARI: 65 – 75 – 38 – 74 – 16
- FIRENZE: 61 – 33 – 46 – 9 – 45
- GENOVA: 36 – 69 – 53 – 47 – 7
- MILANO: 10 – 53 – 26 – 46 – 56
- NAPOLI: 22 – 65 – 36 – 38 – 16
- PALERMO: 40 – 48 – 27 – 14 – 80
- ROMA: 44 – 75 – 74 – 78 – 8
- TORINO: 35 – 83 – 88 – 13 – 46
- VENEZIA: 39 – 46 – 2 – 75 – 17
- NAZIONALE: 8 – 2 – 80 – 17 – 38
10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i duenumeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 9 luglio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 9 luglio sono:
1 – 10 – 22 – 26 – 33 – 35 – 36 – 38 – 39 – 40 – 44 – 46 – 48 – 53 – 61 – 65 – 69 – 75 – 83 – 90
Numero oro: 61
Doppio oro: 61, 1
Extra: 2-7-9-13-14-16-27-45-47-54-56-74-78-80-88
Il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
I numeri del Superenalotto estratti il 9 luglio (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 9 luglio 2026:
La combinazione vincente è: 79 – 31 – 17 – 20 – 9 – 40
Il numero Jolly è: 58
Il numero Superstar è: 74
Jackpot del Superenalotto del 09-07-2026: 190.100.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 10-07-2026:
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 10 luglio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli: 40 (manca da 139 estrazioni)
- Bari: 67 (manca da 127 estrazioni)
- Napoli: 1 (manca da 118 estrazioni)
- Torino: 49 (manca da 116 estrazioni)
- Bari: 66 (manca da 115 estrazioni)
- Bari: 10 (manca da 106 estrazioni)
- Bari: 48 (manca da 87 estrazioni)
- Venezia: 31 (manca da 85 estrazioni)
- Nazionale: 49 (manca da 84 estrazioni)
- Genova: 45 (manca da 77 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo
- Bari: 67 (manca da 127 estrazioni) – 66 (da 115) – 10 (da 106)
- Cagliari: 19 (manca da 58 estrazioni) – 62 (da 53) – 54 (da 47)
- Firenze: 53 (manca da 63 estrazioni) – 9 (da 59) – 66 e 16 (da 57)
- Genova: 45 (manca da 77 estrazioni) – 63 (da 68) – 50 (da 59)
- Milano: 65 (manca da 72 estrazioni) – 39 (da 65) – 31 (da 64)
- Napoli: 40 (manca da 139 estrazioni) – 1 (da 118) – 84 (da 76)
- Palermo: 61 (manca da 67 estrazioni) – 47 (da 65) – 53 (da 64)
- Roma: 45 e 66 (mancano da 58 estrazioni) – 73 (da 47) – 25 e 13 (da 43)
- Torino: 49 (manca da 116 estrazioni) – 37 (da 63) – 18 (da 51)
- Venezia: 31 (manca da 85 estrazioni) – 25 e 4 (da 74) – 47 (da 73)
- Nazionale: 49 (manca da 84 estrazioni) – 52 (da 62) – 78 (da 59)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 10 luglio sono:
- 88 (manca da 66) - 67 (da 58) - 32 (da 56) - 50 (da 53) - 11 (da 46)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record