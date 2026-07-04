Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 4 luglio

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 4 luglio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 3 luglio
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 4 luglio 2026:
- Bari: 81 - 71 - 24 - 27 - 01
- Cagliari: 38 - 77 - 61 - 68 - 78
- Firenze: 61 - 56 - 05 - 68 - 17
- Genova: 32 - 79 - 83 - 04 - 15
- Milano: 80 - 12 - 25 - 10 - 76
- Napoli: 61 - 29 - 27 - 08 - 23
- Palermo: 88 - 77 - 45 - 86 - 23
- Roma: 82 - 76 - 58 - 22 - 33
- Torino: 22 - 87 - 35 - 57 - 62
- Venezia: 06 - 35 - 37 - 11 - 36
- Nazionale: 40 - 35 - 82 - 58 - 67
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Leggi anche: Fai3 Fai4, nuovo gioco Lotto online e in ricevitoria: come funziona
Il 10eLotto del 4 luglio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 4 luglio sono:
05 - 06 - 12 - 22 - 24 - 29 - 32 - 35 - 38 - 56 - 61 - 71 - 76 - 77 - 79 - 80 - 81 - 82 - 87 - 88
Numero oro: 81
Doppio oro: 81 - 71
Extra: 01 - 04 - 08 - 10 - 11 - 25 - 27 - 37 - 45 - 57 - 58 - 68 - 78 - 83 - 86
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 4 luglio 2026:
La combinazione vincente è: 02 - 37 - 55 - 62 - 72 - 76
Il numero Jolly è: 34
Il numero Superstar è: 75
Jackpot del Superenalotto del 04-07-2026: 189.000.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 07-07-2026: 1XX.X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 7 luglio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 137 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 125 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 116 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 114 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 113 estrazioni)
- Bari 10 (manca da 104 estrazioni)
- Bari 48 (manca da 85 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 83 estrazioni)
- Venezia 39 (manca da 82 estrazioni)
- Nazionale 49 (manca da 82 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 125 estrazioni) - 66 (da 113) - 10 (da 104)
- Cagliari 19 (manca da 56 estrazioni) - 62 (da 51) - 54 (da 45)
- Firenze 53 (manca da 61 estrazioni) - 9 (da 57) - 66 e 16 (da 55)
- Genova 45 (manca da 75 estrazioni) - 63 (da 66) - 50 (da 57)
- Milano 65 (manca da 70 estrazioni) - 39 (da 63) - 31 (da 62)
- Napoli 40 (manca da 137 estrazioni) - 1 (da 116) - 84 (da 74)
- Palermo 61 (manca da 65 estrazioni) - 47 (da 63) - 53 (da 62)
- Roma 45 e 66 (mancano da 56 estrazioni) - 73 (da 45) - 25 e 13 (da 41)
- Torino 49 (manca da 114 estrazioni) - 37 (da 61) - 18 (da 49)
- Venezia 31 (manca da 83 estrazioni) - 39 (da 82) - 25 e 4 (da 72)
- Nazionale 49 (manca da 82 estrazioni) - 52 (da 60) - 78 (da 57)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 7 luglio sono:
- 88 (manca da 64) - 67 (da 56) - 32 (da 54) - 50 (da 51) - 20 (da 47) - 53 (da 45)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record