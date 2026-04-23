Vinum 2026 ad Alba: date e programma della Fiera dei Vini del Piemonte

Il 25 e 26 aprile e l’1, 2, 3 maggio, il centro storico di Alba tornerà a trasformarsi nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia, con un percorso diffuso tra piazze, cortili e vie che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle eccellenze vitivinicole piemontesi

Tutto pronto per la 48esima edizione di Vinum Alba – Fiera Internazionale dei vini del Piemonte: un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere e rinnovarsi. Il 25 e 26 aprile e l’1, 2, 3 maggio 2026, il centro storico di Alba tornerà a trasformarsi nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia, con un percorso diffuso tra piazze, cortili e vie che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle eccellenze vitivinicole piemontesi, valicando i confini cittadini per vivere anche le colline di Langhe, Roero e Monferrato. Dopo il riconoscimento di Fiera Internazionale, Vinum Alba consolida il proprio posizionamento con un’edizione che segna un nuovo traguardo con 16 Consorzi di tutela coinvolti.

Gli eventi

Dalle 10.30 alle 20, per tutte le giornate della manifestazione (sabato 25 e domenica 26 aprile, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio), la Città di Alba accoglierà i visitatori in un percorso enologico diffuso. Un viaggio tra oltre 200 produttori e centinaia di etichette, in un’esperienza che unisce degustazione, racconto e incontro. Il prezzo è di 29 euro per il carnet che comprende calice di vetro e taschina portacalice, alcoltest monouso, 10 degustazioni e buoni sconto; il coupon lounge comprende invece 3 degustazioni al prezzo di 20 euro.