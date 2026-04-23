Vinum 2026 ad Alba: date e programma della Fiera dei Vini del Piemonte

Il 25 e 26 aprile e l’1, 2, 3 maggio, il centro storico di Alba tornerà a trasformarsi nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia, con un percorso diffuso tra piazze, cortili e vie che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle eccellenze vitivinicole piemontesi
Tutto pronto per la 48esima edizione di Vinum Alba – Fiera Internazionale dei vini del Piemonte: un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere e rinnovarsi. Il 25 e 26 aprile e l’1, 2, 3 maggio 2026, il centro storico di Alba tornerà a trasformarsi nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia, con un percorso diffuso tra piazze, cortili e vie che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle eccellenze vitivinicole piemontesi, valicando i confini cittadini per vivere anche le colline di Langhe, Roero e Monferrato. Dopo il riconoscimento di Fiera Internazionale, Vinum Alba consolida il proprio posizionamento con un’edizione che segna un nuovo traguardo con 16 Consorzi di tutela coinvolti.
Gli eventi
Dalle 10.30 alle 20, per tutte le giornate della manifestazione (sabato 25 e domenica 26 aprile, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio), la Città di Alba accoglierà i visitatori in un percorso enologico diffuso. Un viaggio tra oltre 200 produttori e centinaia di etichette, in un’esperienza che unisce degustazione, racconto e incontro. Il prezzo è di 29 euro per il carnet che comprende calice di vetro e taschina portacalice, alcoltest monouso, 10 degustazioni e buoni sconto; il coupon lounge comprende invece 3 degustazioni al prezzo di 20 euro.
- Magnum Party by Alta Langa DOCG
Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 25 aprile (dalle 18.00 alle 20.00), la Sala Beppe Fenoglio ospiterà il Magnum Party by Alta Langa DOCG: un aperitivo informale con degustazione di cinque calici a scelta tra le magnum di Alta Langa, accompagnati da stuzzichini, in un’atmosfera conviviale e rilassata. Un momento pensato per vivere Vinum in modo leggero e condiviso, brindando con le alte bollicine piemontesi al costo di 25 euro.
- Vinum in cantina
Un’esperienza pensata per raccontare il territorio in un pomeriggio che unisce scoperta, narrazione e piacere gastronomico, alla ricerca dell’anima più autentica della cantina ospitante. Vinum in cantina è un percorso guidato attraverso gli ambienti di produzione e affinamento, dove profumi, materiali e racconti si intrecciano per svelare la storia, la filosofia e il metodo della cantina ospitante, seguiti da una degustazione dedicata ai vini selezionati della cantina, accompagnati da assaggi d’eccellenza creati da rinomati chef: Paolo Griffa presso la Cantina Angelo Negro, Luca Zecchin da Agricola Brandini, Fernando Tommaso Forino nella Cantina Moscone e Luigi Taglienti nella Cantina Domenico Clerico.
- Corsi di cucina
Nel suggestivo Taste Lab – Castello di Roddi, ci saranno gli esclusivi corsi teorico-pratici di cucina. Guidati dagli chef stellati Pasquale Laera, Federico Gallo e Davide Palluda, i partecipanti avranno l’opportunità di imparare a realizzare piatti iconici, scoprendo tecniche e segreti della grande gastronomia. Le lezioni si svolgono in sette postazioni professionali in acciaio, dotate di attrezzature all’avanguardia.
- Vinum a tavola
Sempre presso il Taste Lab – Castello di Roddi, Vinum a tavola propone quattro cene per vivere un’esperienza enogastronomica esclusiva che unisce alta cucina e grandi vini del Piemonte. Tavoli conviviali dove poter vivere percorsi gourmet curati da chef di rilievo del panorama nazionale (Paolo Griffa, Alessandro Rossi, Luigi Taglienti e Federico Zanasi), accompagnati da abbinamenti studiati per esaltare ogni piatto. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier sarà possibile scoprire i migliori vini DOC e DOCG piemontesi, serviti al calice, sperimentando il food pairing ideale durante tutta la cena.
- Street food
Lo Street Food ëd Langa – curato dai volontari dei Borghi cittadini, sotto il cappello della Giostra delle Cento Torri, insieme all’Accademia Alberghiera di Alba e all’Associazione Macellai Albesi – celebra l’autenticità della cucina piemontese con materie prime locali e prodotti d’eccellenza: un’esperienza unica per assaporare la tradizione in versione finger food di altissima qualità, scoprendo il centro storico cittadino.
- Vinum lab
Format ormai consolidato, torna anche Vinum Lab, con la finalità di fornire le basi per una corretta degustazione del vino. Un’occasione imperdibile per approfondire le basi della degustazione del vino attraverso laboratori tematici guidati da esperti sommelier AIS, insieme alle proposte di abbinamento tra vini e formaggi rappresentativi della tradizione piemontese. VINUM BIMBI Per tutta la durata della manifestazione, Vinum Bimbi proporrà attività educative e ludiche dedicate ai più piccoli, per avvicinarli alla cultura del territorio. Un’area bimbi, a ingresso gratuito, attrezzata con giochi didattici realizzati artigianalmente in legno e materiali naturali. Uno spazio dedicato al divertimento e alla scoperta, dove i piccoli visitatori, insieme ai loro genitori, potranno conoscere in modo giocoso e coinvolgente le magiche colline di Langhe, Roero e Monferrato, riconosciute Patrimonio Mondiale UNESCO.
- Vinum off
Novità assoluta di quest’anno, nasce Vinum Off, il nuovo format serale che animerà il centro storico nelle serate di sabato 25 aprile e sabato 2 maggio. Musica dal vivo, intrattenimento e proposte dei locali trasformeranno piazza Falcone, via Vittorio Emanuele II e piazza San Giovanni in luoghi di incontro e convivialità, prolungando l’esperienza di Vinum oltre l’orario delle degustazioni.
- Cene con il vignaiolo
Tra le novità più autentiche dell’edizione 2026, le Cene con il Vignaiolo: ristoranti del centro storico proporranno menu degustazione abbinati ai vini di produttori ospiti, presenti in sala per raccontare direttamente il proprio lavoro. Un’occasione unica per vivere il vino attraverso il dialogo con chi lo produce, in un contesto intimo e conviviale.
- Il vino che cambia clima
Tra gli appuntamenti di approfondimento, sabato 2 maggio alle 14.30, presso il Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford, il convegno “Il vino che cambia clima: maturazione e nuove strategie di equilibrio”, dedicato alle sfide del cambiamento climatico nel settore vitivinicolo. Un momento di confronto tra esperti e operatori per riflettere sulle nuove strategie produttive e sul futuro del vino.
- Eventi collaterali
Ad arricchire il programma di Vinum 2026, un calendario di appuntamenti collaterali pensati per scoprire Alba e il territorio da nuove prospettive: 45 metri sopra Alba, Alba Sotterranea, Alba Walking Tour, Occhi aperte e menti sveglie!, la Caccia al tesoro nelle Langhe, Bandiere per un amico, la rassegna musicale Bacco & Orfeo, l’International Jazz Day, l’evento benefico “Bimbi a bordo: emozioni su due ruote e solidarietà”, mostre, visite guidate tra arte e storia e altri percorsi dedicati alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico. Un’offerta che affianca il programma principale, ampliando le possibilità di vivere il territorio tra vino, cultura e turismo.
Approfondimento
Firriato al Vinitaly, arte e AI: l’Inferno di Dante diventa mostra
Vino, architettura e design: viaggio tra le cantine d'autore d'Italia
Un’astronave interrata nel Chianti, una 'tartaruga' nel cuore della campagna umbra, una bolla di vetro sui colli piemontesi e un edificio in pietra all'interno di una colata lavica sull'Etna. Alla vigilia della 58esima edizione di Vinitaly (in programma dal 12 al 15 aprile a Veronafiere) vi portiamo alla scoperta delle 'cattedrali del vino' più belle lungo lo Stivale, dove estetica e design convivono con tecnologia e funzionalità: dalla Maremma alle Langhe passando per Veneto e Sicilia a cura di Costanza Ruggeri