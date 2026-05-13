Ciocomiti inaugura il Dolomites Museum of Chocolate

Un museo tutto da gustare nel cuore della Val di Sole che affianca il laboratorio produttivo e trasforma la visita in un viaggio immersivo e sensoriale in cui il cioccolato fa da protagonista ascolta articolo

L’8 maggio 2026, nel cuore delle Dolomiti trentine, Ciocomiti ha inaugurato il Dolomites Museum of Chocolate, un museo unico nel suo genere che affianca il laboratorio produttivo e trasforma la visita in un viaggio immersivo e multisensoriale. Fondata nel 2015, con sede a Dimaro Folgarida TN, Ciocomiti ha trasformato il cioccolato in un’esperienza sensoriale distintiva.

Foto da Ufficio Stampa

L’azienda si distingue per la qualità delle materie prime, la lavorazione bean to bar e una visione contemporanea del gusto che unisce tradizione artigianale e innovazione tecnologica. Il progetto produttivo è guidato da Matteo Fedrizzi, maître chocolatier ed esperto di cioccolato, che ha contribuito a costruire negli anni un’identità riconoscibile fatta di prodotti originali ed esperienze coinvolgenti, capaci di raccontare il cioccolato in modo nuovo. Dopo la crescita aziendale, l’apertura dei nuovi negozi a Bolzano e Trento e il recente lancio del nuovo e-commerce, Ciocomiti compie oggi un ulteriore passo avanti con l’inaugurazione del Dolomites Museum ofChocolate, ampliando ulteriormente la propria offerta esperienziale.

Foto da Ufficio Stampa

Il museo si sviluppa all’interno di uno spazio esperienziale complessivo di oltre 400 mq, che integra area espositiva e shop, accompagnando il visitatore in un viaggio straordinario: dalle origini mesoamericane del cacao fino alla produzione contemporanea. Il percorso attraversa installazioni interattive, un tunnel del tempo, aree botaniche e uno spazio laboratorio con contenuti visivi che raccontano il processo produttivo Ciocomiti. Protagonista assoluto è il cioccolato: dalla pianta alla fava, dalla massa alla tavoletta, ogni tappa stimola olfatto, gusto e vista, culminando in un’area degustazione dedicata a bambini e adulti. Pe i più grandi, strumenti immersivi e visori di realtà aumentata guidano in un chocolate tasting professionale, offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente e contemporanea.

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