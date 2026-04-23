Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 23 aprile: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 23 aprile.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire:
I numeri vincenti del 23 aprile 2026
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 23 aprile 2026:
- Bari: 22 - 71 - 52 - 35 - 2
- Cagliari: 33 - 7 - 64 - 51 - 60
- Firenze: 23 - 47 - 73 - 31 - 38
- Genova: 84 - 5 - 61 - 81 - 2
- Milano: 22 - 41 - 75 - 10 - 46
- Napoli: 7 - 73 - 55 - 6 - 61
- Palermo: 19 - 41 - 84 - 77 - 50
- Roma: 9 - 6 - 69 - 15 - 38
- Torino: 46 - 89 - 21 - 26 - 67
- Venezia: 55 - 37 - 67 - 49 - 54
- Nazionale: 74 - 1 - 80 - 35 - 21
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 23 aprile
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 23 aprile sono:
5 – 6 – 7 – 9 – 19 – 22 – 23 – 33 – 37 – 41 – 46 – 47 – 52 – 55 – 61 – 64 – 71 – 73 – 84 – 89
Numero oro: 22
Doppio oro: 22, 71
Extra: 2 - 10 - 15 - 21 - 26 - 31 - 35 - 49 - 51 - 60 - 67 - 75 - 77 - 81
Superenalotto, come funziona?
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 23 aprile (in aggiornamento)
Ecco i numeri estratti il 23 aprile 2026:
La combinazione vincente è: 18 – 56 – 28 – 24 – 58
Il numero Jolly è: 72
Il numero Superstar è: 57
Jackpot del Superenalotto del 23-04-2026: 153.500.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 24-04-2026:
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 24 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 110 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 102 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 95 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 89 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 88 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 83 estrazioni)
- Cagliari 26 (manca da 82 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 74 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 73 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 73 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 110 estrazioni) - 67 (da 83) - 66 (da 71)
- Cagliari 41 (manca da 88 estrazioni) - 26 (da 82) - 52 (da 62)
- Firenze 33 (manca da 71 estrazioni) - 78 (da 59) - 28 (da 58)
- Genova 66 (manca da 70 estrazioni) - 6 (da 60) - 49 (da 58)
- Milano 77 (manca da 67 estrazioni) - 61 (da 61) - 88 (da 51)
- Napoli 40 (manca da 95 estrazioni) - 1 (da 74) - 36 (da 66)
- Palermo 45 (manca da 89 estrazioni) - 90 (da 65) - 36 (da 55)
- Roma 17 (manca da 73 estrazioni) - 7 (da 63) - 37 e 34 (da 62)
- Torino 65 (manca da 73 estrazioni) - 49 (da 72) - 88 (da 68)
- Venezia 79 (manca da 72 estrazioni) - 17 (da 50) - 33 (da 43)
- Nazionale 22 (manca da 102 estrazioni) - 51 (da 62) - 30 (da 61)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 24 aprile sono:
- 70 (da 81) - 82 (da 59) - 73 (da 56) - 65 (da 54) - 86 (da 47) - 31 e 75 (da 43)
Per approfondire: