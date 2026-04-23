Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 23 aprile: numeri vincenti

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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 23 aprile: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 23 aprile.

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire:

L'estrazione del 21 aprile 

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I numeri vincenti del 23 aprile 2026

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 23 aprile 2026:

  • Bari:           22 - 71 - 52 - 35 - 2 
  • Cagliari:    33 - 7 - 64 - 51 - 60
  • Firenze:     23 - 47 - 73 - 31 - 38 
  • Genova:     84 - 5 - 61 - 81 - 2 
  • Milano:      22 - 41 - 75 - 10 - 46
  • Napoli:       7 - 73 - 55 - 6 - 61
  • Palermo:    19 - 41 - 84 - 77 - 50 
  • Roma:          9 - 6 - 69 - 15 - 38
  • Torino:        46 - 89 - 21 - 26 - 67 
  • Venezia:      55 - 37 - 67 - 49 - 54 
  • Nazionale:  74 - 1 - 80 - 35 - 21

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto del 23 aprile

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 23 aprile sono:

5 – 6 – 7 – 9 – 19 – 22 – 23 – 33 – 37 – 41 – 46 – 47 – 52 – 55 – 61 – 64 – 71 – 73 – 84 – 89

 

Numero oro: 22

 

Doppio oro: 22, 71

 

Extra: 2 - 10 - 15 - 21 - 26 - 31 - 35 - 49 - 51 - 60 - 67 - 75 - 77 - 81

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Superenalotto, come funziona?

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

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Superenalotto, jackpot e numeri del 23 aprile (in aggiornamento)

Ecco i numeri estratti il 23 aprile 2026:

 

La combinazione vincente è: 18 – 56 – 28 – 24 – 58 

 

Il numero Jolly è: 72

 

Il numero Superstar è: 57

 

Jackpot del Superenalotto del 23-04-2026: 153.500.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 24-04-2026: 

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I numeri ritardatari del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 24 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Bari               41 (manca da 110 estrazioni)
  • Nazionale     22 (manca da 102 estrazioni)
  • Napoli           40 (manca da 95 estrazioni)
  • Palermo        45 (manca da 89 estrazioni)
  • Cagliari        41 (manca da 88 estrazioni)
  • Bari               67 (manca da 83 estrazioni)
  • Cagliari        26 (manca da 82 estrazioni)
  • Napoli           1 (manca da 74 estrazioni)
  • Torino           65 (manca da 73 estrazioni)
  • Roma            17 (manca da 73 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                41 (manca da 110 estrazioni) - 67 (da 83) - 66 (da 71)
  • Cagliari          41 (manca da 88 estrazioni) - 26 (da 82) - 52 (da 62)
  • Firenze          33 (manca da 71 estrazioni) - 78 (da 59) - 28 (da 58)
  • Genova         66 (manca da 70 estrazioni) - 6 (da 60) - 49 (da 58)
  • Milano          77 (manca da 67 estrazioni) - 61 (da 61) - 88 (da 51)
  • Napoli          40 (manca da 95 estrazioni) - 1 (da 74) - 36 (da 66)
  • Palermo        45 (manca da 89 estrazioni) - 90 (da 65) - 36 (da 55)
  • Roma            17 (manca da 73 estrazioni) - 7 (da 63) - 37 e 34 (da 62)
  • Torino          65 (manca da 73 estrazioni) - 49 (da 72) - 88 (da 68)
  • Venezia       79 (manca da 72 estrazioni) - 17 (da 50) - 33 (da 43)
  • Nazionale   22 (manca da 102 estrazioni) - 51 (da 62) - 30 (da 61)

 

 

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 24 aprile sono:

 

  • 70 (da 81) - 82 (da 59) - 73 (da 56) - 65 (da 54) - 86 (da 47) - 31 e 75 (da 43)

 

Per approfondire: 

Superenalotto, le 10 vincite record

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