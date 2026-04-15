56ª Giornata Mondiale della Terra, torna il Villaggio per la Terra

Giovedì 16 aprile, nel cuore verde della Capitale, prendono il via le celebrazioni nazionali dell’Earth Day, tra gli eventi più importanti al mondo dedicati alla tutela del Pianeta, capace di coinvolgere oltre un miliardo di persone in 193 Paesi grazie a una rete di più di 200mila partner. L’edizione italiana, considerata tra le migliori a livello globale dal network di Washington, ha ricevuto quest’anno la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per il suo alto valore sociale. “Il mondo deve aver perso il lume della ragione – ha dichiarato Pierluigi Sassi – se, di fronte all’urgenza di nuovi modelli di sviluppo, si scelgono ancora guerre devastanti. Questo sarà un luogo di festa, gratuito come la natura, per ricordare la bellezza che siamo chiamati a difendere”.

Quattro giorni di eventi tra ambiente, sport e cultura

Dal 16 al 19 aprile, tra il Galoppatoio di Villa Borghese e la Terrazza del Pincio, è in programma un ricco calendario con centinaia di appuntamenti pensati per tutte le età: dallo sport con oltre 30 discipline, comprese attività acquatiche e digitali, al villaggio della biodiversità curato dai Carabinieri Forestali, fino agli spazi dedicati alla scienza, ai bambini e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Non mancheranno mercatini green, street food, musica dal vivo e aperitivi al tramonto con artisti internazionali. Spazio anche ai giovani europei, impegnati nella stesura di un Manifesto dei Sogni, e a eventi speciali come la Marcia per la Terra e incontri con ospiti del mondo della cultura. Un programma ampio e partecipato, promosso da istituzioni, enti scientifici e organizzazioni, per riportare al centro il futuro del Pianeta e delle nuove generazioni.