Mons.Paglia protagonista del ciclo di interviste al Milano Luiss hub

L'appuntamento è per il 9 aprile alle 18.00. Ad intervistare il monsignore, Massimo Nava curatore del ciclo di interviste "Il tuo mondo, domani". Il consigliere spirituale della Comunità di Sant'Egidio e Presidente della Fondazione Età Grande, offrirà una riflessione sulla pace e sulla guerra, approfondendo il ruolo della diplomazia parallela ascolta articolo

Un dialogo capace di connettere i grandi scenari geopolitici alle riflessioni più profonde sull’esistenza: sarà questo il cuore dell’incontro con Monsignor Vincenzo Paglia, ospite domani, giovedì 9 aprile alle ore 18.00, della rassegna “Il tuo mondo, domani”. L’appuntamento al Milano Luiss Hub, parte del ciclo di interviste curato da Massimo Nava, proseguirà il confronto con le voci più autorevoli della scena contemporanea sulle grandi trasformazioni del nostro tempo.

Una riflessione sulla pace e sulla diplomazia Monsignor Paglia, consigliere spirituale della Comunità di Sant'Egidio e Presidente della Fondazione Età Grande, offrirà una riflessione sulla pace e sulla guerra, approfondendo il ruolo della diplomazia parallela e dei canali umanitari nella risoluzione dei conflitti. Il talk toccherà inoltre nodi etici di stretta attualità come la terza età e il fine vita, mettendo al centro la dignità della persona in ogni fase del suo percorso. Potrebbe interessarti Cristiana Capotondi protagonista del ciclo di interviste al Luiss hub

Dove si svolgerà l'evento L'evento si svolgerà al Milano Luiss Hub, lo spazio nato dalla collaborazione tra il Comune di Milano, l’Università Luiss, la Fondazione Giacomo Brodolini e Italiacamp. Situato nel cuore dell’Innovation District meneghino e frutto di un importante intervento di rigenerazione urbana, l'Hub rappresenta oggi un ecosistema multifunzionale dedicato alla formazione, all'autoimprenditorialità e alla condivisione di conoscenza, ponendosi come ponte tra l'Università e la città. Potrebbe interessarti Milano Luiss Hub, al via le interviste ai protagonisti della società