Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano Luiss Hub, al via il ciclo di interviste ai protagonisti di società e cultura

Cronaca

Gli incontri sono pensati per dare voce ai protagonisti della vita culturale, professionale e scientifica milanese e nazionale. La rassegna, aperta alla città, è stata inaugurata da Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano. Il ciclo di interviste “rappresenta un segnale ulteriore dell’attenzione che l’Università riserva a interpreti di eccellenza della società contemporanea", ha detto Giorgio Fossa, presidente dell'Università Luiss

ascolta articolo

Al via oggi al Milano Luiss Hub “Il tuo mondo, domani”: il ciclo di interviste a cura del giornalista e scrittore Massimo Nava, pensato per dare voce ai protagonisti della vita culturale, professionale e scientifica milanese e nazionale. Gli incontri, aperti alla cittadinanza, offriranno uno spazio di dialogo per interpretare il presente e riflettere sul futuro alla luce delle trasformazioni politiche, economiche, sociali e tecnologiche in corso. “Con questa iniziativa la Luiss esporta non solo il suo modello di formazione, ma anche la vocazione a essere parte attiva del tessuto cittadino, contribuendo a costruire, nel capoluogo lombardo, relazioni e significati condivisi”, ha affermato Giorgio Fossa, presidente dell'Università Luiss, aprendo l'incontro. “In questo orizzonte - ha aggiunto - l’avvio del ciclo di incontri al nostro Hub di Milano rappresenta un segnale ulteriore dell’attenzione che l’Università riserva a interpreti di eccellenza della società contemporanea, capaci di orientare il dibattito pubblico e dare profondità alla vita collettiva".

Gli incontri

Ospite della serata, il sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano, Fortunato Ortombina, alla sua “prima” al Milano Luiss Hub. Figura di riferimento della scena culturale italiana e internazionale, Ortombina ha raccontato il proprio percorso personale e la sua visione sul ruolo della cultura come fattore chiave di sviluppo e coesione per la comunità. Presente all'evento anche il direttore generale della Luiss, Rita Carisano. Dopo questo primo incontro, tanti i volti noti che, ogni mese, si confronteranno nella teca del Milano Luiss Hub, sui temi più diversi: dal cinema alla moda, dall’informazione alla salute, passando per il volontariato. Tra questi: l’attrice Cristiana Capotondi, il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, il co-fondatore di S. Egidio, Monsignor Vincenzo Paglia, la top manager Sabina Belli, il chirurgo Paolo Veronesi e molti altri.

Milano Luiss Hub

Con questa iniziativa, il Milano Luiss Hub si conferma laboratorio e polo culturale in dialogo con la città, un contesto ispirazionale in cui idee, testimonianze e saperi si incontrano e orientano il dibattito sui grandi temi contemporanei. Nato nel 2017 dalla collaborazione tra Comune di Milano, Università Luiss, Fondazione Giacomo Brodolini e Italiacamp, e situato in Via Massimo D’Azeglio, 3, nel cuore dell’Innovation District, l’Hub, è un ecosistema urbano dedicato alla sperimentazione di modelli innovativi di formazione, imprenditorialità e collaborazione sociale.

Vedi anche

La Metafisica in mostra a Milano in 4 sedi espositive
Da sinistra: Giorgio Fossa, presidente Università Luiss; Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano; Massimo Nava, giornalista e scrittore
Da sinistra: Giorgio Fossa, presidente Università Luiss; Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano; Massimo Nava, giornalista e scrittore

Cronaca: Ultime notizie

Terremoto nel Palermitano: scossa di magnitudo 3.7 scala Richter

Cronaca

Il sisma è stato registrato dall'Ingv nella notte a Blufi a una profondità di 37 Km

Terremoto nella notte tra Abruzzo e Lazio, scossa di magnitudo 2.9

Cronaca

L'epicentro è stato registrato a 4 chilometri a Ovest di Campotosto (L’Aquila). Il sisma,...

Niscemi, via libera dalla Regione a uso fondi per Ponte sullo stretto

live Cronaca

Il governo è al lavoro per presentare un decreto legge per stanziare le risorse necessarie alle...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

Le minacce degli Usa all'Iran e la risposta di Teheran, la sospensione degli agenti che hanno...

16 foto

Morte giornalista Patrizia Nettis, gip respinge l'archiviazione

Cronaca

La gip di Brindisi ha respinto la richiesta di archiviazione sulla morte della giornalista...

Cronaca: i più letti