Cristiana Capotondi protagonista del ciclo di interviste al Luiss hub

Dal set cinematografico al palco del Milano Luiss Hub: è stata Cristiana Capotondi la protagonista del terzo appuntamento di “Il tuo mondo, domani”. L'incontro, parte del ciclo di interviste curato da Massimo Nava per dare voce alle figure chiave del Paese in ambito culturale, professionale e scientifico, ha visto l’attrice ripercorrere un percorso che l'ha portata oltre i confini del cinema, tra sport e nuove sfide culturali

Dal set cinematografico al palco del Milano Luiss Hub: è stata Cristiana Capotondi la protagonista del terzo appuntamento di “Il tuo mondo, domani”. L'incontro, parte del ciclo di interviste curato da Massimo Nava per dare voce alle figure chiave del Paese in ambito culturale, professionale e scientifico, ha visto l’attrice ripercorrere un percorso che l'ha portata oltre i confini del cinema, tra sport e nuove sfide culturali.

L'incontro ha fatto seguito agli appuntamenti con il Sovrintendente del Teatro alla Scala, Fortunato Ortombina, e con il Direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. La rassegna proseguirà nelle prossime settimane con la partecipazione di Monsignor Vincenzo Paglia, della top manager Sabina Belli e del chirurgo Paolo Veronesi.