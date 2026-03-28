Cristiana Capotondi protagonista del ciclo di interviste al Luiss hub

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cristiana Capotondi protagonista del ciclo di interviste al Milano Luiss hub

Lifestyle

Dal set cinematografico al palco del Milano Luiss Hub: è stata Cristiana Capotondi la protagonista del terzo appuntamento di “Il tuo mondo, domani”. L'incontro, parte del ciclo di interviste curato da Massimo Nava per dare voce alle figure chiave del Paese in ambito culturale, professionale e scientifico, ha visto l’attrice ripercorrere un percorso che l'ha portata oltre i confini del cinema, tra sport e nuove sfide culturali

ascolta articolo

Dal set cinematografico al palco del Milano Luiss Hub: è stata Cristiana Capotondi la protagonista del terzo appuntamento di “Il tuo mondo, domani”. L'incontro, parte del ciclo di interviste curato da Massimo Nava per dare voce alle figure chiave del Paese in ambito culturale, professionale e scientifico, ha visto l’attrice ripercorrere un percorso che l'ha portata oltre i confini del cinema, tra sport e nuove sfide culturali.

L'incontro ha fatto seguito agli appuntamenti con il Sovrintendente del Teatro alla Scala, Fortunato Ortombina, e con il Direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. La rassegna proseguirà nelle prossime settimane con la partecipazione di Monsignor Vincenzo Paglia, della top manager Sabina Belli e del chirurgo Paolo Veronesi.

Cristiana Capotondi a "Il tuo mondo, domani” al Milano Luiss Hub
Cristiana Capotondi a "Il tuo mondo, domani” al Milano Luiss Hub

L'incontro al Milano Luiss Hub

Nel corso del talk, Cristiana Capotondi ha raccontato le tappe di una carriera che l'ha vista spaziare dal grande schermo ai ruoli apicali del calcio italiano, come Vicepresidente della Lega Pro e Capo Delegazione della Nazionale Femminile. Al centro del dialogo anche l'impegno tra i fondatori di UNITA (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) per la tutela della dignità dei lavoratori dello spettacolo e una riflessione sulla leadership femminile, intesa come fattore determinante per l'innovazione dei processi organizzativi nella cultura e nelle istituzioni. L'evento ha trovato la sua cornice ideale nel Milano Luiss Hub, lo spazio nato dalla collaborazione tra il Comune di Milano, l’Università Luiss, la Fondazione Giacomo Brodolini e Italiacamp. 

"Il tuo mondo, domani” al Milano Luiss Hub
"Il tuo mondo, domani” al Milano Luiss Hub

Lifestyle: Ultime notizie

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 28 marzo: numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi...

Bambini in viaggio, 9 parchi divertimento che riaprono in primavera

Lifestyle

Con l’arrivo della primavera, tornano a vivere anche i grandi parchi di divertimento italiani: un...

10 foto

Cristiana Capotondi protagonista del ciclo di interviste al Luiss hub

Lifestyle

Dal set cinematografico al palco del Milano Luiss Hub: è stata Cristiana Capotondi la...

Emilia, l'erbazzone reggiano entra nell'elenco IGP dell'Ue

Lifestyle

L'erbazzone ottiene l'Indicazione geografica protetta e porta a 45 il numero dei prodotti Dop e...

"L'altro Garibaldi": gli anni passati a Caprera tra animali e alveari

Filippo Maria Battaglia

Lifestyle: I più letti