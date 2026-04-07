Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 7 aprile: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 7 aprile.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire:
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 7 aprile 2026:
- Bari: 80 - 54- 31 - 75 - 71
- Cagliari: 38 - 23 - 54 - 50 - 89
- Firenze: 57 - 73 - 82 - 35 - 45
- Genova: 58 - 70 - 12 - 65 - 85
- Milano: 82 - 20 - 35 - 14 - 8
- Napoli: 48 - 65 - 79 - 52 - 16
- Palermo: 5 - 60 - 56 - 1 - 25
- Roma: 65 - 12 - 73 - 3 - 49
- Torino: 39 - 43 - 44 - 36 - 67
- Venezia: 71 - 76 - 49 - 6 - 56
- Nazionale: 85 - 42 - 37 - 41 - 7
10 e lotto, come funziona?
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
Il 10 e Lotto del 7 aprile
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 7 aprile sono:
5 – 12 – 20 – 23 – 31 – 38 – 39 – 43 – 48 – 54 – 57 – 58 – 60 – 65 – 70 – 71 – 73 – 76 – 80 – 82
Numero oro: 80
Doppio oro: 80, 54
Extra: 1 – 3 – 6 – 14 – 35 – 36 – 44 – 45 – 49 – 50 – 52 – 56 – 75 – 79 – 89
Superenalotto, come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 7 aprile 2026:
La combinazione vincente è: 10 - 50 - 18 - 59 - 47 - 16
Il numero Jolly è: 7
Il numero Superstar è: 60
Jackpot del prossimo Superenalotto del 07-04-2026: 145.900.000 euro
Jackpot del Superenalotto del 09-04-2026: 146.700.000 euro.
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 9 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 101 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 93 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 91 estrazioni)
- Nazionale 42 (manca da 87 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 86 estrazioni)
- Nazionale 87 (manca da 84 estrazioni)
- Palermo 46 (manca da 83 estrazioni)
- Firenze 90 (manca da 81 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 80 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 79 estrazioni)
- Milano 85 (manca da 77 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 102 estrazioni) - 67 (da 75) - 66 (da 63)
- Cagliari 41 (manca da 80 estrazioni) - 26 (da 74) - 72 (da 63)
- Firenze 47 (manca da 92 estrazioni) - 90 (da 82) - 33 (da 63)
- Genova 66 (manca da 62 estrazioni) - 6 (da 52) - 49 (da 49)
- Milano 85 (manca da 78 estrazioni) - 32 (da 68) - 34 (da 64)
- Napoli 40 (manca da 87 estrazioni) - 22 (da 71) - 1 (da 66)
- Palermo 46 (manca da 84 estrazioni) - 45 (da 81) - 1 (da 58)
- Roma 17 (manca da 65 estrazioni) - 63 (da 62) - 7 (da 55)
- Torino 65 (manca da 65 estrazioni) - 49 (da 64) - 46 (da 62)
- Venezia 65 (manca da 73 estrazioni) - 32 (da 67) - 79 (da 64)
- Nazionale 22 (manca da 94 estrazioni) - 87 (da 85) - 50 (da 67)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 9 aprile sono:
- 70 (da 72) - 59 (da 71) - 38 (da 57) - 82 (da 50) - 73 e 44 (da 47)
Per approfondire: