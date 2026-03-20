McDonald's Italia festeggia 40 anni: nel 1986 il debutto a Roma

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McDonald's Italia festeggia 40 anni: nel 1986 il debutto a Piazza di Spagna

Lifestyle
©Getty

Dal primo locale romano a una rete di oltre 800 punti vendita in tutto il Paese. Il 2026 sarà un anno di celebrazioni, tra Roma, Milano Design Week e un libro che ripercorre decenni di immaginario collettivo

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Il 20 marzo 1986, in una Roma senza smartphone né connessioni, apriva in Piazza di Spagna il primo McDonald's d'Italia. In fila c'erano più di 4.000 persone: non solo per un nuovo menu, ma per toccare con mano un pezzo di immaginario americano che negli anni Ottanta affascinava il Paese. Gli archi dorati, da subito, entrarono nel paesaggio culturale italiano come simbolo di modernità accessibile, sperimentazione e accoglienza per gli italiani.

Quarant'anni di crescita insieme al Paese

Da quella prima apertura, McDonald's ha continuato a espandersi. Oggi conta oltre 800 ristoranti, più di 40.000 lavoratori e un impatto economico significativo sul territorio. E il percorso non si ferma: entro il 2026 sono previste più di 60 nuove aperture, con l'obiettivo di superare quota 1.000 ristoranti entro il 2029. Il 2026 sarà un anno di celebrazioni. Si è iniziato a gennaio con il ritorno di tre panini iconici, richiesti e ricordati dagli italiani. Oggi, 20 marzo, nello stesso luogo dell'apertura del 1986, Piazza di Spagna ospiterà un evento dedicato alle persone che lavorano in McDonald's: il cuore operativo dell'azienda.

Milano Design Week

I festeggiamenti proseguiranno a Milano, dove McDonald's debutta alla Milano Design Week (dal 20 al 26 aprile) con "POOL. Ti sblocco un ricordo", una mostra-evento curata da Nicolas Ballario. Un'esperienza immersiva che mescola gioco, tecnologia, arte e memoria collettiva per raccontare la storia del brand tra immaginario collettivo e cultura visiva contemporanea. Nel corso dell'anno arriverà anche "Generazioni McDonald's", un libro edito da Rizzoli che ripercorre i quarant'anni del marchio attraverso voci, immagini, e storie.

La visione dell'azienda 

"In quarant'anni è cambiato il modo di vivere le città, di stare a tavola e di trascorrere il tempo libero", racconta Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald's Italia. Secondo Favaro, la crescita del brand è stata possibile grazie alla capacità di ascoltare, adattarsi e restare vicini alle persone, mantenendo un'idea di accoglienza come valore centrale.

Dagli anni '80 a oggi

Dagli anni Ottanta a oggi, McDonald's ha attraversato i decenni anche attraverso la creatività: dalle ricette firmate da Gualtiero Marchesi e Joe Bastianich ai progetti musicali con artisti come Achille Lauro. Un percorso fatto di linguaggi diversi, campagne iconiche e collaborazioni che raccontano l'evoluzione della cultura pop italiana.

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