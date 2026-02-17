Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 17 febbraio (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di sabato 14 febbraio
I numeri vincenti del Lotto del 17 febbraio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 17 febbraio 2026:
- Bari: 40 - 72 - 47 - 39 - 63
- Cagliari: 3 - 66 - 47 - 27 - 35
- Firenze: 14 - 62 - 53 - 8 - 51
- Genova: 55 - 12 - 81 - 52 - 4
- Milano: 41 - 31 - 55 - 23 - 59
- Napoli: 30 - 9 - 38 - 14 - 50
- Palermo: 19 - 86 - 40 - 32 - 7
- Roma: 65 - 88 - 51 - 42 - 41
- Torino: 10 - 6 - 34 - 84 - 81
- Venezia: 6 - 25 - 82 - 24 - 52
- Nazionale: 10 - 74 - 4 - 29 - 88
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 17 febbraio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 17 febbraio sono:
X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Numero oro: X
Doppio oro: X - X
Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 17 febbraio
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 17 febbraio 2026:
La combinazione vincente è: X - X - X - X - X - X
Il numero Jolly è: X
Il numero Superstar è: X
Jackpot del Superenalotto del 17-02-2026: 122.000.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 19 febbraio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Cagliari 55 (manca da 114 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 110 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 101 estrazioni)
- Cagliari 10 (manca da 97 estrazioni)
- Genova 69 (manca da 95 estrazioni)
- Nazionale 27 (manca da 94 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 94 estrazioni)
- Napoli 3 (manca da 88 estrazioni)
- Roma 81 (manca da 80 estrazioni)
- Firenze 77 (manca da 77 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 73 estrazione) - 23 (da 69) - 11 (da 56)
- Cagliari 55 (manca da 114 estrazioni) - 10 (da 97) - 21 (da 76)
- Firenze 16 (manca da 94 estrazioni) - 77 (da 77) - 52 (da 76)
- Genova 34 (manca da 101 estrazioni) - 69 (da 95) - 80 (da 57)
- Milano 45 (manca da 63 estrazioni) - 26 (da 62) - 65 (da 54)
- Napoli 3 (manca da 88 estrazioni) - 84 (da 69) - 88 (da 66)
- Palermo 85 (manca da 65 estrazioni) - 46 (da 55) - 45 (da 52)
- Roma 81 (manca da 80 estrazioni) - 89 (da 73) - 82 e 25 (da 72)
- Torino 18 (manca da 110 estrazioni) - 40 (da 64) - 28 (da 58)
- Venezia 48 (manca da 54 estrazioni) - 69 (da 51) - 85 (da 50)
- Nazionale 27 (manca da 94 estrazioni) - 31 (da 71) - 17 (da 69)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 87 (da 61) - 62 (da 57) - 70 (da 44) - 48 e 59 (da 43) - 10 (da 42) - 51 (da 40)
Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record