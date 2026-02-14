Introduzione
Tutti i martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, sabato 14 febbraio, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari
Lotto, come funziona?
Il gioco del Lotto in Italia è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 14 febbraio 2026:
- BARI 64-39-40-27-69
- CAGLIARI 49-6-34-2-3
- FIRENZE 79-4-56-17-8
- GENOVA 9-27-36-16-37
- MILANO 67-89-17-63-68
- NAPOLI 90-19-34-9-43
- PALERMO. 51-73-39-2-65
- ROMA 23-77-68-44-57
- TORINO 37-61-38-90-74
- VENEZIA 21-51-83-89-23
- NAZIONALE 61-28-67-56-23
10 e lotto, come funziona?
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 14 febbraio
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
4 – 6 – 9 – 19 – 21 – 23 – 27 – 37 – 39 – 40 – 49 – 51 – 61 – 64 – 67 – 73 – 77 – 79 – 89 – 90
Numero oro: 64
Doppio oro: 64, 39
Extra: 2, 3, 8, 16, 17, 34, 36, 38, 43, 44, 56, 63, 68, 69, 83
Come funziona il Superenalotto?
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Sono stati estratti i 6 numeri del 14 febbraio 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 47-23-5-40-85-80
Il numero Jolly è: 6
Il numero Superstar è: 47
Il Jackpot del Superenalotto del 14-02-2026: 121.000.000 euro
Il Jackpot del Superenalotto del 16-02-2026 è di:
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 16 febbraio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Cagliari 55 (manca da 113 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 109 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 100 estrazioni)
- Cagliari 10 (manca da 96 estrazioni)
- Genova 69 (manca da 94 estrazioni)
- Nazionale 27 (manca da 93 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 93 estrazioni)
- Torino 34 (manca da 90 estrazioni)
- Milano 55 (manca da 88 estrazioni)
- Napoli 3 (manca da 87 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 72 estrazione) - 23 (da 68) - 64 (da 55)
- Cagliari 55 (manca da 113 estrazioni) - 10 (da 96) - 21 (da 75)
- Firenze 16 (manca da 93 estrazioni) - 14 (da 81) - 77 (da 76)
- Genova 34 (manca da 100 estrazioni) - 69 (da 94) - 80 (da 56)
- Milano 55 (manca da 88 estrazioni) - 45 (da 62) - 26 (da 61)
- Napoli 3 (manca da 87 estrazioni) - 84 (da 68) - 88 (da 65)
- Palermo 85 (manca da 64 estrazioni) - 73 (da 59) - 46 (da 54)
- Roma 81 (manca da 79 estrazioni) - 89 (da 72) - 82 e 25 (da 71)
- Torino 18 (manca da 109 estrazioni) - 34 (da 90) - 40 (da 63)
- Venezia 24 (manca da 85 estrazioni) - 48 (da 53) - 69 (da 50)
- Nazionale 27 (manca da 93 estrazioni) - 31 (da 70) - 17 (da 68)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 87 (da 60) - 62 (da 56) - 23 (da 47) - 70 (da 43) - 48 e 59 (da 42) - 10 (da 41)
