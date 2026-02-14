Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 14 febbraio: i numeri vincenti

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

Tutti i martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, sabato 14 febbraio, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari

Quello che devi sapere

Lotto, come funziona?

Il gioco del Lotto in Italia è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire:

L'estrazione del 13 febbraio

1/8

I numeri vincenti del Lotto

Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 14 febbraio 2026:

  • BARI                       64-39-40-27-69
  • CAGLIARI               49-6-34-2-3
  • FIRENZE                 79-4-56-17-8
  • GENOVA                 9-27-36-16-37
  • MILANO                 67-89-17-63-68
  • NAPOLI                  90-19-34-9-43
  • PALERMO.             51-73-39-2-65
  • ROMA                    23-77-68-44-57
  • TORINO                 37-61-38-90-74
  • VENEZIA               21-51-83-89-23
  • NAZIONALE         61-28-67-56-23

2/8
pubblicità

10 e lotto, come funziona?

Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.

3/8

La serie fortunata del 10eLotto del 14 febbraio

Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:

4 – 6 – 9 – 19 – 21 – 23 – 27 – 37 – 39 – 40 – 49 – 51 – 61 – 64 – 67 – 73 – 77 – 79 – 89 – 90

 

Numero oro: 64

 

Doppio oro: 64, 39

 

Extra: 2, 3, 8, 16, 17, 34, 36, 38, 43, 44, 56, 63, 68, 69, 83

 

 

4/8
pubblicità

Come funziona il Superenalotto?

Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

5/8

Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Sono stati estratti i 6 numeri del 14 febbraio 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.

 

La combinazione vincente è: 47-23-5-40-85-80

 

Il numero Jolly è: 6

 

Il numero Superstar è: 47

 

Il Jackpot del Superenalotto del 14-02-2026: 121.000.000 euro

 

Il Jackpot del Superenalotto del 16-02-2026 è di: 

 

6/8
pubblicità

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 16 febbraio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Cagliari              55 (manca da 113 estrazioni)
  • Torino                18 (manca da 109 estrazioni)
  • Genova              34 (manca da 100 estrazioni)
  • Cagliari              10 (manca da 96 estrazioni)
  • Genova              69 (manca da 94 estrazioni)
  • Nazionale          27 (manca da 93 estrazioni)
  • Firenze               16 (manca da 93 estrazioni)
  • Torino                34 (manca da 90 estrazioni)
  • Milano              55 (manca da 88 estrazioni)
  • Napoli               3 (manca da 87 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 41 (manca da 72 estrazione) - 23 (da 68) - 64 (da 55)
  • Cagliari           55 (manca da 113 estrazioni) - 10 (da 96) - 21 (da 75)
  • Firenze           16 (manca da 93 estrazioni) - 14 (da 81) - 77 (da 76)
  • Genova           34 (manca da 100 estrazioni) - 69 (da 94) - 80 (da 56)
  • Milano            55 (manca da 88 estrazioni) - 45 (da 62) - 26 (da 61)
  • Napoli            3 (manca da 87 estrazioni) - 84 (da 68) - 88 (da 65)
  • Palermo         85 (manca da 64 estrazioni) - 73 (da 59) - 46 (da 54)
  • Roma              81 (manca da 79 estrazioni) - 89 (da 72) - 82 e 25 (da 71)
  • Torino              18 (manca da 109 estrazioni) - 34 (da 90) - 40 (da 63)
  • Venezia           24 (manca da 85 estrazioni) - 48 (da 53) - 69 (da 50)
  • Nazionale       27 (manca da 93 estrazioni) - 31 (da 70) - 17 (da 68)

7/8

I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:

  • 87 (da 60) - 62 (da 56) - 23 (da 47) - 70 (da 43) - 48 e 59 (da 42) - 10 (da 41)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

8/8
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri vincenti di oggi 13 febbraio

Lifestyle

Roma a San Valentino, dieci cose romantiche da fare nella Città Eterna

Lifestyle

Oroscopo del 13 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 12 febbraio: nessun 6 o 5+

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 febbraio segno per segno